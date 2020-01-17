Спорт

49 минут назад

Чемпион мира из Липецка вновь будет выступать в России

3 411
#Хоккей #Никита Двуреченский
Чемпион мира из Липецка вновь будет выступать в России

Никита Двуреченский, игравший в российской "молодежке" с нынешними "звездами" НХЛ, теперь будет выступать за альметьевский "Нефтяник".

28-летний воспитанник липецкого хоккея нападающий Никита Двуреченский в очередной раз сменил клуб, вернулся в Россию и теперь будет выступать в ВХЛ за альметьевский «Нефтяник».

Сделка состоялась в заключительный заявочный день в Высшей лиге. Сообщается, что Двуреченский будет выступать под 57-м номером, контракт рассчитан до конца сезона.

В нынешнем сезоне Никита успел поиграть в чемпионате Белоруссии сразу за два клуба: солигорский «Шахтёр» - 10 матчей, 6 (1+5) очков и гродненский «Неман» - 14 встреч, 2 (1+1) очка. Показатель полезности в обоих клубах составил «минус 2». Сезоном ранее в 2018/19 Двуреченский в последний на данный момент раз выступал в Континентальной хоккейной лиге, проведя 5 матчей за подмосковный «Витязь» (очков не набрал), выступал в ВХЛ за «Динамо» (Санкт-Петербург) и клуб из второй словацкой лиги «Михаловце».

В богатой биографии форварда значатся еще и такие клубы, как за московское «Динамо», «Нефтехимик» (Нефтекамск), «Торпедо» (Нижний Новгород) и «Югра» (Ханты-Мансийск).

Двуреченский прославился в 2011 году, став победителем молодежного чемпионата мира в составе сборной России. С тех пор россияне «золота» МЧМ не брали. В финале Никита забросил заключительную пятую шайбу россиян в ворота сборной Канада, сняв все вопросы о победителе – 5:3.

Из той команды несколько игроков заиграли в НХЛ, став «звездами» первой величины. Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов выступают за «Вашингтон», Артемий Панарин исправно забивает на «Нью-Йорк Рейнджерс», Владимир Тарасенко в прошлом сезоне поднял над головой главный трофей мирового хоккея – Кубок Стэнли, завоеванный в составе «Сент-Луиса».

rue2aff853bba.jpg

Кузнецов в «Вашингтоне» помогает забивать Овечкину

rue307deadb8c.jpg

Тарасенко с Кубком Стэнли

Судьба Двуреченского сложилась по-иному. В ВХЛ он призван помочь «Нефтянику» пробиться в плей-офф и затем удачно выступить в Кубке Петрова. Сейчас клуб из Альметьевска занимает четвёртое место в Конференции-2 с 57-ю очками. Отрыв от 9-го места, которое не дает право участвовать в играх на выбывание, составляет 8 очков.

3 411
#Хоккей #Никита Двуреченский

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

№13

32 минуты назад
Им бы в литрбол играть, а не в хоккей!
ответить

Шатаут

34 минуты назад
Двуреченский — воспитанник липецкого хоккея, его дед и дядя работали в футболе, папа играл в хоккей, а затем трудился главным тренером в команде ВХЛ из родного города, работал генеральным менеджером казахстанской «Сарыарки» из Караганды. Сын в юношеском возрасте перешел в школу московского «Динамо» и выступал в чемпионате Москвы. Правда, один сезон полностью пропустил из-за дисквалификации.
ответить

Вадя

40 минут назад
Кому эти новости нужны?
ответить

Еще в рубрике

В Липецк приедет двукратный олимпийский чемпион по шахматам
#Шахматы #быстрые шахматы
9
В Липецк приедет двукратный олимпийский чемпион по шахматам

сегодня, 11:25

Спорт
Уваркина и ее команда побили рукопашников из 23-х регионов страны (ФОТО)
#Рукопашный бой
32
Уваркина и ее команда побили рукопашников из 23-х регионов страны (ФОТО)

вчера, 17:52

Спорт
Липецкий хоккеист дебютировал в КХЛ и жестко прошёлся в интервью по родному городу (ФОТО)
#Хоккей #Владимир Бобылев #КХЛ
12
Липецкий хоккеист дебютировал в КХЛ и жестко прошёлся в интервью по родному городу (ФОТО)

вчера, 17:17

Спорт
Директор ВК «Липецк»: «Суперлига? Здесь всё будет зависеть от областных властей»
#Волейбол #"Липецк"
7
Директор ВК «Липецк»: «Суперлига? Здесь всё будет зависеть от областных властей»

вчера, 12:14

Спорт
Бывший начальник липецкого спорта теперь будет развивать комплекс «Пламя»
#Спортивный комплекс #"Пламя"
32
Бывший начальник липецкого спорта теперь будет развивать комплекс «Пламя»

вчера, 10:33

Спорт
Экс-вратарь «Липецка» признан лучшим в ВХЛ
#Хоккей #ВХЛ
9
Экс-вратарь «Липецка» признан лучшим в ВХЛ

14.01.2020 21:34

Спорт