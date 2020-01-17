Чемпион мира из Липецка вновь будет выступать в России

Никита Двуреченский, игравший в российской "молодежке" с нынешними "звездами" НХЛ, теперь будет выступать за альметьевский "Нефтяник".

28-летний воспитанник липецкого хоккея нападающий Никита Двуреченский в очередной раз сменил клуб, вернулся в Россию и теперь будет выступать в ВХЛ за альметьевский «Нефтяник».

Сделка состоялась в заключительный заявочный день в Высшей лиге. Сообщается, что Двуреченский будет выступать под 57-м номером, контракт рассчитан до конца сезона.

В нынешнем сезоне Никита успел поиграть в чемпионате Белоруссии сразу за два клуба: солигорский «Шахтёр» - 10 матчей, 6 (1+5) очков и гродненский «Неман» - 14 встреч, 2 (1+1) очка. Показатель полезности в обоих клубах составил «минус 2». Сезоном ранее в 2018/19 Двуреченский в последний на данный момент раз выступал в Континентальной хоккейной лиге, проведя 5 матчей за подмосковный «Витязь» (очков не набрал), выступал в ВХЛ за «Динамо» (Санкт-Петербург) и клуб из второй словацкой лиги «Михаловце».

В богатой биографии форварда значатся еще и такие клубы, как за московское «Динамо», «Нефтехимик» (Нефтекамск), «Торпедо» (Нижний Новгород) и «Югра» (Ханты-Мансийск).

Двуреченский прославился в 2011 году, став победителем молодежного чемпионата мира в составе сборной России. С тех пор россияне «золота» МЧМ не брали. В финале Никита забросил заключительную пятую шайбу россиян в ворота сборной Канада, сняв все вопросы о победителе – 5:3.

Из той команды несколько игроков заиграли в НХЛ, став «звездами» первой величины. Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов выступают за «Вашингтон», Артемий Панарин исправно забивает на «Нью-Йорк Рейнджерс», Владимир Тарасенко в прошлом сезоне поднял над головой главный трофей мирового хоккея – Кубок Стэнли, завоеванный в составе «Сент-Луиса».







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Судьба Двуреченского сложилась по-иному. В ВХЛ он призван помочь «Нефтянику» пробиться в плей-офф и затем удачно выступить в Кубке Петрова. Сейчас клуб из Альметьевска занимает четвёртое место в Конференции-2 с 57-ю очками. Отрыв от 9-го места, которое не дает право участвовать в играх на выбывание, составляет 8 очков.