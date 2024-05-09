Сегодня в Липецке: танцы Кавказа, борьба с предателями, представители каких профессий довольны зарплатой

Всё самое главное про наступивший день.

Пока еще не тридцать градусов, но всё же и сегодняшние 22-24 градусов тепла для апреля – «саванна». И ни малейших осадков!



















Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах 4-й Пятилетки, Адмирала Нахимова, Вольной, Железнодорожной, Короленко, Кротевича, Лучистой, Новой, Новотепличной, Орловской, Пришвина, Просторной, Раздольной, Совхозной, Щорса, Ягодной, Ясной, в переулках Адмирала Ушакова, Антипова, Луначарского, Янкина,











С 9:00 до 17:00 обесточат дома в селе Ссёлки:

ул. Учительская.









Созданный в 2015 году ансамбль уже успел покорить и родину танго – Аргентину, завоёвывал призы на конкурсах в США, Испании и других странах. В Липецке прозвучат самые известные и узнаваемые мелодии «золотого века» танго, тango-nuevo композитора-легенды Астора Пьяццоллы, соединившего воедино танго, классику и джаз.











Фото vk.com/tangoenvivo





Липецкий киноклуб «Ностальгия» рекомендует начать четверг с просмотра кино. Уже в 9:40! Для этого нужно прийти в ЛГТУ им. П.П. Семёнова-Тяш-Шанского (ул. Ленина, 42), а именно – в 5-й корпус, кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации, этаж 4, ауд.402. Там сегодня покажут видеозапись знаменитого спектакля Анатолия Эфроса «Борис Годунов» (12+).













Липецкий краеведческий музей (ул. Ленина, 25) приглашает сегодня не только на выставки, но и на научную лекцию в 13:00. Доктор исторических наук Алексей Попов затронет тему, которая с каждым днём в родном отечестве становится всё более актуальной «Борьба органов государственной безопасности с изменниками родины в годы войны (1941-1945 гг.)» (16+).









В библиотеке имени И.А. Бунина (ул. Студенческий городок, 11а) в 17:00 проведут квест, посвященный посвящённый первому человеку, полетевшему в космос (6+).













Интересный концерт состоится сегодня в театре танца «Казаки России» (пл. П.Великого, 6). В 19:00 перед липчанами выступит государственный ансамбль Карачаево-Черкесской республики «Эльбрус» (12+).









Видео и фото вверху vk.com/elbrusdance09





Ансамбль, которым руководит заслуженный деятель искусств КЧР Исмаил Байрамкулов, давно стал одним из символов своей республики. Как и «Казаки России» - гордость своего региона.

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) приглашает в 19:00 на спектакль «Зойкина квартира» (16+).













Увидеть спектакль сегодня можно будет и в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 19:01 начнётся постановка Театра под деревом «Прикосновение» (12+).











Фото vk.com/vbiblioteku





Это спектакль-перформанс, который позволит вам и вашим детям почувствовать красоту и гармонию первозданной природы, став частью мира, где коряги, камни, капли воды и порывы ветра обладают собственной душой.

Далее следуют инженеры-проектировщики, среди которых каждый третий удовлетворён доходами – 33%. На третьем месте – представители среднего и высшего менеджмента – 30%. За ними идут вошли медицинские работники (28%) и квалифицированные рабочие (27%).



















«Рейс навылет». США, 2024. Боевик. Режиссёр Джеймс Мэдигэн (18+).





«Как перевоспитать дракона». Китай, 2024. Мультфильм. Режиссёр Джун Вонг (6+)





Дорогие липчане! В разгар рабочей недели важные новости идут одна за другой. Жителям нашего региона удобнее всего читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:ул. 4-й. Пятилетки,5, 6, 7, 8, 10;ул. 9-й микрорайон, 1, 2, 7, 8, 11, 12, 14, 14б, 15, 16, 17, 18, 19;ул. 15 микрорайон. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;ул. 30 лет Октября, 2;ул. Амурская, 2, 4;ул. Гагарина, 6, 8, 9, 10, 13, 15;ул. Гайдара, 2, 2а, 3, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;ул. Горняцкая, 1, 2, 3, 4, 6;ул. Интернациональная, 50, 52, 53а, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71;ул. Космонавтов 96, 98;ул. Кротевича, 1, 3, 5, 9а;ул. Нахимова, 5, 6, 8, 10;ул. Орловская, 31;ул. Плеханова, 72, 78, 80, 82, 84;ул. Пришвина, 1, 3, 3а, 5, 9, 13, 15, 16, 19, 21;ул. Степанищева, 11, 13, 15, 17, 19;ул. Шкатова, 1, 3, 4, 7, 23, 25, 26;ул. Я. Фабрициуса 1, 21.ул. 1 Мая, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30;ул. Гагарина;ул. Грибная, 4, 44;ул. Космонавтов;ул. Ленина;ул. Набережная;ул. Советская;Коснутся отключения и садоводчеств: «Горняк», «Горняк-1», «Центролит».Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.Самое зрелищное событие дня пройдёт в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2). В 19:00 начнётся концерт танго-оркестра ««Tango en Vivo»Танцы исполнят титулованные мастера: Сергей и Анна Сохненко, Илья и Ольга Алексеевы. А музыку сыграют Иван Таланин (бандонеон), Данил Ситников (скрипка), Антон Загаров (фортепиано), Глеб Изотов (контрабас).Главный лейтмотив мероприятия – все смуты похожи одна на другую, протесты – это плохо. Ну, хоть спектакль хороший.Разоблачение нацистских пособников, планирования операций по их задержанию и уничтожению.Вход свободныйПриглашаются все желающие.Сотню лет назад в 1925 году Михаил Булгаков написал эту пьесу — сатирическое произведение, которое переносит зрителей в бурную атмосферу «нэповской» Москвы 1920-х годов. В центре сюжета — тридцатипятилетняя Зоя Денисовна Пельц, которая под прикрытием швейной мастерской превращает свою квартиру в подпольный дом свиданий и бордель.Внимание! Продолжительность: 3 часа 15 минут с антрактом.Липчан, которые довольны своей зарплатой, больше всего среди программистов – 38%, выяснили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.Реже всего о том, что довольны зарплатой, сообщают менеджеры по рекламе - только 7%. Удовлетворен своим заработком только каждый десятый секретарь и офис-менеджер, а также каждый девятый менеджер по работе с клиентами.Россия, 2025. Приключения, фантастика. Режиссёр Николай ЛебедевОтечественный блокбастер о поисках пропавшей подлодки и столкновении с чудищем морским. На полярной станции в северных водах пробуждается Кракен: гигантское чудовище, способное сливаться с подводной тьмой, обладающее интеллектом неизвестной природы. Именно с ним предстоит столкнуться морякам, разыскивающим подводную лодку, пропавшую во время секретной миссии Гренландском море.Александр Петров, Сергей Гармаш, Фёдор Добронравов.Некогда секретный агент, а ныне отпетый раздолбай Лукас получает последний шанс восстановить свою карьеру. Его задание — выследить на борту самолета особо опасного хакера. Миссию осложняет тот факт, что рейс оказывается забит первоклассными киллерами, у каждого из которых тот же самый объект на прицеле. Теперь Лукас должен не только вычислить и любой ценой защитить свою цель, но и просто пережить этот по-настоящему убойный полёт.Джош Хартнетт, Марко Сарор, Джулиан Костов.Мультфильм повествует о таинственном свитке богов, обладатель которого сможет получить невиданную силу и управлять миром. И, конечно, в битву за свиток вступают демоны тьмы…