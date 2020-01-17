Липецкая область первой запустила уникальную схему софинансирования энергоэффективного капремонта

Сделать свои платежи по «коммуналке» смогу меньше жильцы даже тех домов, которые не пользуются специальным счетом.

Дом №8 по бульвару Есенина в Липецке теперь оборудован энергоэффективной системой отопления. Обновление оборудования там провели при содействии регионального отделения Фонда капитального ремонта. Уникальность выполненных работ состоит в том, что они произошли благодаря новаторству ФКР по Липецкой области. Фонд капремонта нашел и обосновал — это заняло порядка трех месяцев — законное право жильцов дом, аккумулирующих взносы на капремонт на общем, а не специальном счете, на проведение работ по повышению энергоэффективности. Липецкая область стала «пилотом» в этой сфере.

- Тут, на самом деле, два «пилота». Первый «пилот» - это первый дом, который принял решение одобрить дополнительный взнос на капитальный ремонт для проведения мероприятий по повышению энергоффективности здания. Второй «пилот» - это то, что мы первыми в России добились софинансирования этих работ из Фонда содействия реформированию ЖКХ РФ для дома, который не находится на специальном счете, а собирает взносы в «общий котёл», - уточнил директор Фонда капитального ремонта в Липецкой области Константин Востриков. - До этого такую поддержку могли получать только те дома, которые находятся на специальных счетах. Нам удалось доказать, что софинансированием могут законно пользоваться и дома из «котла», где жильцы одобрили введение дополнительного взноса. В этом плане мы стали «пилотами». Мы уже в следующем месяце должны увидеть эффект от замены теплового узла. Важно на живом примере показать, что наше новшество работает. Фонд капитального ремонта планирует растиражировать успешную практику получения средств фонда содействия на энергоэффективный ремонт на дома, которые формируют фонд капитального ремонта на общем счете. Эффективная реализация невозможна без активности самих жителей и участия управляющих компаний.







Дом №8 — одноподъездная высотка на 84 квартиры. Новое оборудование во многоэтажке на бульваре Есенина подключили пару дней назад. Уже можно заметить, что среднесуточные расходы тепла в доме снизились на 20-25% по сравнению с расходами в декабре. Уже в феврале, несмотря на положительный взнос, жильцы квартир увидят экономический эффект от энергоэффективных мероприятий.

- С февраля в течение двух лет с каждого квадратного метра жилья на капитальный ремонт будет взиматься дополнительно по 3,3 рубля. Но, по нашим подсчетам, уже в феврале общий объем коммунальных платежей станет ниже. Это произойдет из-за снижения потребления тепла. На отоплении каждая квартира будет экономить минимум по 500 рублей в месяц, - уточнил директор ГУК «Стахановская» Дмитрий Синельников. - Разница сумм и дает положительный экономический эффект. Аналогичные работы ранее были проведены в доме на проспекте 60 лет СССР, который находится в нашем управлении. Там мы видим хорошую экономию.

Ранее на Есенина,8 были проведены работы по повышению энергоэффективности при потреблении горячей воды. Новое оборудование нацелено на экономию тепла. Большинство смонтированных узлов и агрегатов — производства Италии и Дании. Вся система автоматизирована и защищена от несанкционированного доступа. Она обошлась в 330 000 рублей. Ее обслуживание не ударит по карману жильцов дома. А то, насколько, она окажется выгодна, они увидят в платежных квитанциях в следующем месяце. Кроме того, автоматика позволит равномерно распределять тепло по всему жилому дому — чтобы никто не мерз и не жил в духоте. Дом станет зелёной меткой на карте энергоэффективности многоквартирных домов Липецка.

Важно то, что 80% суммы, потраченной на повышение энергоэффективности, вернется жильцам дома. Согласно федеральной программе софинансирования энергоэффективных мероприятий, сумма поступит в липецкий ФКР, но деньги — 270 000 рублей - закрепят за домом и их можно будет потратить только на ремонт на Есенина,8.

Константин Востриков отметил, что сейчас уже пять домов в Грязях готовы воспользоваться возможностью софинансирования энергоэффективных мероприятий. Там жильцы многоквартирных домов, делающих взносы на капремонт на общий счет, провели собрания и приняли решение провести энергоэффективные мероприятия и подать заявку на их софинансирование, то есть возврат до 80% затраченных средств. В Липецке жильцы четырех домов в содействии с управляющими компаниями сейчас оценивают возможную экономическую выгоду проведения работ по повышению энергоэффективности и пока не приняли окончательного решения.

Напомним, в 2019 году Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Липецкой области на получение софинансирования на энергоэффективный капитальный ремонт по четырем многоквартирным домам в Ельце. Все дома, которые были включены в заявку, формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах. Общая сумма финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 4 многоквартирных дома составит почти 3 млн рублей. Денежные средства уже переведены в областной бюджет и в ближайшее время будут направлены на счета многоквартирных домов, а значит жители смогут использовать деньги на проведение капитального ремонта на своих домах.

Условия проведения энергоэффективных мероприятий по капитальному ремонту с учетом применения финансовой поддержки регламентированы Постановлением Правительства РФ №18 от 17.01.2017. Размер такой поддержки может составлять до 5 млн рублей, но не более 80 % от стоимости самого ремонта. Основное условие для получения софинансирования – это проведение именно энергоэффективного капитального ремонта с уменьшением расходов на оплату коммунальных ресурсов не менее чем на 10%. К энергоэффективным мероприятиям относятся такие виды работ, как, например, утепление кровли, фасада, установка автоматизированных тепловых пунктов. Финансовая поддержка перечисляется по факту выполненных работ и подтверждения экономии, которая рассчитывается в специальном помощнике на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ. Важную роль в заполнении заявки играют управляющие компании, так как именно у них имеется большая часть необходимых сведений.



"PR"

