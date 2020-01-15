Олег Хомутинников создает свою партию

Федеративную.

В своем телеграмм-канале депутат областного Совета Олег Хомутинников заявил о том, что подал заявку на регистрацию в Минюст РФ новой Федеративной партии России.



Депутат сам составил и сам же ответил на пять вопросов к этой новости.



«1. Кто делает партию?



Мы - политики из регионов:



Олег Хомутинников, депутат облсовета (Липецкая область), Рузиль Мингалимов, депутат горсовета Набережных Челнов (Татарстан), Александр Брянцев (Мордовия), Александр Киселевич (Воронеж), Дмитрий Виноградов (Тверь), Алексей Лукьянов (Саратов), Сергей Носов (Орел), Владимир Жилкин (Тамбов), Сергей Косых (Тамбовская область), Алексей Дубинин и Денис Ершов (Липецк).



Россия - это регионы. Москва Москвой, но без нас страны нет.



2. Зачем мы делаем партию?



Конечно, чтобы участвовать в выборах. Сначала местных, 2020 года, а потом федеральных, в Госдуму в 2021 году.



3. Почему мы делаем партию?



Потому что существующие партии - это закрытые структуры, по большей части существующие не для людей, а для себя. Они подконтрольны власти и не готовы отстаивать интересы россиян: особенно тех, кто живет не в Москве, а в регионах.



4. Каковы наши взгляды?



Говорить «левые» или «правые» в современной России не имеет смысла. Есть только одно разделение: за интересы людей или против. Повышение пенсионного возраста и налогов, изъятие средств у регионов, мусорные свалки, преследование за слово, недоступная медицина, забота о гражданах других стран в ущерб россиянам: вот, что поддерживают все находящиеся у власти политические силы. И неважно, называются они левыми или правыми. Мы против этого. Мы - за свободу, за настоящее социальное государство, за сменяемость власти, за интересы россиян, каких бы взглядов они ни придерживались.



5. Что дальше?



После подачи уведомления в Минюст мы проведем съезд и сформируем не менее 50 региональных отделений. Если не будет сильного противодействия в регистрации, примем участие в выборах уже в 2020 году».



- А как же Михаил Ходорковский и Дмитрий Гудков, политики, с которыми тесно липецкий депутат плотно общался несколько последних лет?



- Федеративная партия - это самостоятельная история. Гудков поддержал мое выдвижение в губернаторы в прошлом году. Но к его проектам и партии я не имел отношения. «Открытая Россия» Ходорковского - да. Ходорковский предложил хорошую идею парламентской республики, но пока никак ее не развил. Сейчас организация зависла на стадии регистрации, - ответил GOROD48 парламентарий.



- Кроме тебя есть ли действующие политики в числе организаторов Федеральной партии? Например, кто такие липчане Дубинин и Ершов? Кого представляет Киселевич, которого ты, Олег, безуспешно продвигал на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей Липецкой области?



- Рузиль Мингалимов - депутат горсовета Набережных Челнов. Киселевич - предприниматель, который сейчас живет и работает в Воронеже. Дубинин был доверенным лицом Собчак на президентских выборах. Ершов - гражданский активист, разделяет антикоррупционную деятельность Навального.



- Олег, а сколько членов в федеративной партии?



- На данном этапе создан оргкомитет, в который вошло 11 человек. В основном члены оргкомитета представляют регионы Черноземья, но есть и республики. Например, Татарстан, Мордовия. Далее нам предстоит провести съезд с делегатами из более половины регионов России и создать региональные отделения.



- Почему ты создаешь новую партию, а не присоединяешься к какой-то из существующих? Не боишься, что тебя обвинят в размыве оппозиции, назовут очередным кремлевским проектом?



- С Администрацией президента мы не вели никаких переговоров о создании партии. По закону этого делать не нужно. Это инициатива снизу. Нас не очень заботит тот факт, будет размывать новая партия оппозицию или нет. Гораздо серьезнее то, что мы забыли о том, что наше государство имеет федеративное устройство. Все регионы в нем равны, но на практике это не так. Никто сегодня не отстаивает интересы людей за пределами МКАД. Все политические и финансовые инструменты сосредоточены в Москве. Столица процветает, а остальная Россия медленно умирает. Регионам нужно больше политической и финансовой свободы.



P.S. В 2013–2015 годах Олег Хомутинников был депутатом Данковского райсовета, в 2015–2016-м - Липецкого горсовета. В 2016 году попал в облсовет по спискам ЛДПР, но затем был исключен из партии «за двурушничество», так как вступил в «Открытую Россию» Михаила Ходорковского. В 2017 году Хомутинников возглавил избирательный штаб кандидата в президенты РФ Ксении Собчак (по итогам мартовских выборов 2018 года за нее в регионе проголосовали 6708 липчан, или 1% избирателей). В прошлом году Партия народной свободы выдвигала парламентария в губернаторы, но Хомутинников не смог пройти так называемый муниципальный фильтр и на выборы не попал. Является последовательным критиком местных и федеральных властей, самой большой проблемой считает коррупцию.

