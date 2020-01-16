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В поселке Тракторостроителей для крещенских купаний установят световую башню

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#крещение
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В поселке Тракторостроителей для крещенских купаний установят световую башню
В Крещенскую ночь городские спасатели будут дежурить в микрорайоне Тракторостроителей, сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Липецка. В течение нескольких лет активисты ТОС и местные энтузиасты оборудуют купель на пруду третьего участка.

Чтобы обеспечить безопасность участников крещенских купаний, спасатели заранее установят не берегу пруда ограждения и световую башню, вместе с сотрудниками пожарного расчёта развернут 30-местную палатку для переодевания и обогрева. Температуру в ней поднимут специальной тепловой пушкой. Будет организовано дежурство медиков и полиции. Вышедших из воды предполагается согреть ещё и горячим чаем. Сворачивать оборудование не будут до последнего купальщика. Из практики прошлых лет, это примерно до четырех часов утра.    

У реки Воронеж на Центральном пляже на дежурство заступят сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области. Здесь, а также у двух храмов – на площади Ленина-Соборной и улице Водопьянова городские спасатели выставят ограждения, чтобы организовать разделение потоков людей, спешащих на службу и за крещенской водой.
3 617
#крещение
1

Комментарии (4)

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Для купаний нужна прорубь

27 секунд назад
, а точнее водоем. И уж никак не световая башня!
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Идиотское

1 минуту назад
Занятие
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матушка Ефросиния

24 минуты назад
Изыди, Сатана! На-на-на... В ад! Пьфу-пьфу...
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навеяло

37 минут назад
интересно, если заставит гномов сковать джедайский меч - это будет считаться что типо сам сделал ????
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