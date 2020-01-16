В поселке Тракторостроителей для крещенских купаний установят световую башню

В Крещенскую ночь городские спасатели будут дежурить в микрорайоне Тракторостроителей, сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Липецка. В течение нескольких лет активисты ТОС и местные энтузиасты оборудуют купель на пруду третьего участка.



Чтобы обеспечить безопасность участников крещенских купаний, спасатели заранее установят не берегу пруда ограждения и световую башню, вместе с сотрудниками пожарного расчёта развернут 30-местную палатку для переодевания и обогрева. Температуру в ней поднимут специальной тепловой пушкой. Будет организовано дежурство медиков и полиции. Вышедших из воды предполагается согреть ещё и горячим чаем. Сворачивать оборудование не будут до последнего купальщика. Из практики прошлых лет, это примерно до четырех часов утра.



У реки Воронеж на Центральном пляже на дежурство заступят сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области. Здесь, а также у двух храмов – на площади Ленина-Соборной и улице Водопьянова городские спасатели выставят ограждения, чтобы организовать разделение потоков людей, спешащих на службу и за крещенской водой.

