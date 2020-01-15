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сегодня, 15:25
Жириновский призвал списать кредиты россиян
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Политик видит только такое решение проблемы с финансовой кабалой.
Всем гражданам России необходимо списать долги перед микрофинансовыми организациями (МФО). Об этом заявил в Twitter лидер ЛДПР Владимир Жириновский, пишет РБК.
-Они загнали граждан в кабалу. Нужно также списать все 40 млрд рублей долгов граждан перед ними, — написал он. Жириновский также сообщил, что его партия поддержит ликвидацию всех МФО и коллекторских агентств.
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний уровень одобрения заявок от россиян на разные виды кредитов в прошедшем году составил 36,9%, в декабре банки подтвердили 32,2% от общего количества заявок. Это стало минимальным значением с 2017 года, отмечает ТАСС.
Государство не должно вмешиваться в дела бизнеса, заявил первый замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский радиостанции "Говорит Москва". Дивинский подчеркнул, что не защищает этот бизнес, а "просто говорит о справедливости", пишет РИА Новости.
- Кто-то у кого-то взял заем. Есть хозяин этих денег, но точно не государство. А государство предлагает ему взять и всем все простить, а он не готов, а он тоже эти деньги взял где-то для того, чтобы раздавать микрозаймы, — прокомментировал депутат предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского списать долги россиян перед микрофинансовыми организациями.
-Они загнали граждан в кабалу. Нужно также списать все 40 млрд рублей долгов граждан перед ними, — написал он. Жириновский также сообщил, что его партия поддержит ликвидацию всех МФО и коллекторских агентств.
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний уровень одобрения заявок от россиян на разные виды кредитов в прошедшем году составил 36,9%, в декабре банки подтвердили 32,2% от общего количества заявок. Это стало минимальным значением с 2017 года, отмечает ТАСС.
Государство не должно вмешиваться в дела бизнеса, заявил первый замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский радиостанции "Говорит Москва". Дивинский подчеркнул, что не защищает этот бизнес, а "просто говорит о справедливости", пишет РИА Новости.
- Кто-то у кого-то взял заем. Есть хозяин этих денег, но точно не государство. А государство предлагает ему взять и всем все простить, а он не готов, а он тоже эти деньги взял где-то для того, чтобы раздавать микрозаймы, — прокомментировал депутат предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского списать долги россиян перед микрофинансовыми организациями.
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