В России

сегодня, 15:25

Жириновский призвал списать кредиты россиян

141
#кредит #долг #коллекторы #банк
Жириновский призвал списать кредиты россиян

Политик видит только такое решение проблемы с финансовой кабалой.

Всем гражданам России необходимо списать долги перед микрофинансовыми организациями (МФО). Об этом заявил в Twitter лидер ЛДПР Владимир Жириновский, пишет РБК.

-Они загнали граждан в кабалу. Нужно также списать все 40 млрд рублей долгов граждан перед ними, — написал он. Жириновский также сообщил, что его партия поддержит ликвидацию всех МФО и коллекторских агентств.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний уровень одобрения заявок от россиян на разные виды кредитов в прошедшем году составил 36,9%, в декабре банки подтвердили 32,2% от общего количества заявок. Это стало минимальным значением с 2017 года, отмечает ТАСС.

Государство не должно вмешиваться в дела бизнеса, заявил первый замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский радиостанции "Говорит Москва". Дивинский подчеркнул, что не защищает этот бизнес, а "просто говорит о справедливости", пишет РИА Новости.

- Кто-то у кого-то взял заем. Есть хозяин этих денег, но точно не государство. А государство предлагает ему взять и всем все простить, а он не готов, а он тоже эти деньги взял где-то для того, чтобы раздавать микрозаймы, — прокомментировал депутат предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского списать долги россиян перед микрофинансовыми организациями.
141
#кредит #долг #коллекторы #банк

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Пьяная полуголая женщина выбросила младенца из купе поезда
#поезд #мать
Пьяная полуголая женщина выбросила младенца из купе поезда

9 минут назад

В России
Певец Серов получил ранение в ногу
#перестрелка
Певец Серов получил ранение в ногу

18 минут назад

В России
Пациент и его родные избили врачей
#нападение
Пациент и его родные избили врачей

25 минут назад

В России
Рудковская обвинила Авербуха в воровстве и скупости
#обвинение #ледовое шоу
Рудковская обвинила Авербуха в воровстве и скупости

43 минуты назад

В России
В деловом центре человека взяли в заложники
#заложники
В деловом центре человека взяли в заложники

48 минут назад

В России
Богатые россияне оказались владельцами «золотых паспортов» Мальты
#паспорт #гражданство #инвестиции
Богатые россияне оказались владельцами «золотых паспортов» Мальты

57 минут назад

В России