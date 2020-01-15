сегодня, 10:20
Сирийский путешественник посетил Липецк, чтобы выразить уважение летчикам
Сириец Аднан Аззам специально вернулся в Липецк, чтобы почтить память Олега Пешкова и выразить благодарность всем летчикам, сражающимся за независимость его страны.
Аднан Азам рассказал, что во время следования по России, старается посетить мемориальные доски и памятники россиянам, сражавшимся за независимость Сирии.
- Российские воины сражались в Сирии не только за независимость и свободу моей страны, они сражались со злом, угрожавшим всему миру, с терроризмом, - сказал Аззам. – Благодаря России, ее летчикам, в том числе из Липецка, а мы все знаем, что именно они костяк ВКС, сейчас в моей стране наступает мир…
С мира в Сирии мы и начали разговор с Аззамом.
- Наше телевидение показывает города Сирии, и столицу, Дамаск городами, в которых не осталось камня на камне. Колоссальные разрушения…
- На самом деле это не совсем так, но вы же знаете, наш брат-журналист ищет эффектную картинку… В целом же, да, разрушения огромные, но это 20% от всей инфраструктуры и строений городов. И мы, сирийцы, благодарны всем россиянам, оказывающим нам посильную помощь. Я даже не могу выразить словами и благодарность за мир, принесенный Россией на мою землю.
- Так мир ли? Он реально наступил? Сводки из вашей страны не особо говорят об этом…
- Мир. На самом деле наступил мир. Девять лет ужасной войны и наконец-то мир. Да, где-то идет слом последних очагов сопротивления террористов, но это уже локально. Иначе я бы не отправился в очередное путешествие…
Хорошо знающий коллегу Аззама по учебе в Сорбонне липецкий журналист-международник Владимир Борев рассказывает, что Аззам девять лет провел на войне, на которую приехал из Франции, где он жил последнее время.
- Аззам владел рестораном в Париже, у него жена француженка, есть дети. Как только в Сирии началась война Аззам продал свой бизнес, перечислил деньги сирийской армии и отправился на родину, где стал военным корреспондентом, снял несколько документальных фильмов.
Личность сирийца и его судьба сами по себе интересны. Аднан Азам журналист, писатель и путешественник, внук легендарного борца за независимость Сирии Султана аль-Атрашша. Прадед Аднана, Дукан Атраш, был лидером восстания против османского гнета, и его казнили в 1910 году. Дело Дукана Атраша продолжил его сын Султан аль-Атраш, В 1918 году он руководил антитурецкими выступлениями друзов (арабская религиозная община). 30 сентября 1918 года восставшие вступили в Дамаск. В июле 1922 года Султан аль-Атраш поднял восстание друзов против французских колонизаторов. В июле 1925 года возглавил новое антиколониальное восстание в области Джебель-Друз и его отряды нанесли французам крупное поражение в битве под Мазра, после чего восстание охватило всю Сирию.
- 700 кавалеристов против 12 тысяч французов, и воины деда победили! – не без гордости говорит Аднан Аззам.
В августе 1925 года Султан аль-Атраш был объявлен главнокомандующим сирийской национально-революционной армией. Однако в 1927 году французы разбили восставших и Султан аль-Атраш эмигрировал в Аравию. Вернулся на родину в 1937 году. Дожил до 1982 года и умер на руках внука, Аднана Аззама. После смерти деда Аднан отправился в кругосветное путешествие на коне, продолжавшегося четыре года. Коня Аззам переправлял через моря и океаны на кораблях. Когда путешественник добрался в США, президент Рональд Рейган пригласил его к себе на ранчо. На ранчо к Рейгану Аднан Аззам прискакал на коне.
Кавалерия сирийцев, визит на ранчо президента США, путешествие по России, во время которого Аднан ведет под узды арабского скакуна, это все символично и не случайно, и касается лошадей.
- Нужно понимать, что такое лошадь для сирийца. Она их душа, символ их единства и независимости, олицетворение всей жизни. Малоизвестный факт, но, как только террористы ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) пришли в Сирию, они в первую очередь начали изводить под корень сирийских лошадей. Уничтожали табунами, охотились за каждой лошадью. И неспроста, они знали, какой урон нанесут духу сирийцев. Поэтому нужно понимать, символизм задуманного Аззамом проекта. Он ведет Владимиру Путину большую часть души сирийцев, которую олицетворяет арабская лошадь «Звезда Сирии», с родословной в 25 поколений. Тем более, что Азнан известен и как путешественник, и как большой знаток лошадей. Ведь не зря президент Франции Жак Ширак в свое время позволил ему проехать на арабском скакуне под триумфальной аркой в Париже, - говорит переводчик Владимир Борев.
Аднан Аззам, автор нескольких книг на арабском, английском, французском языках, показал журналистам GOROD48 свой путевой дневник, в котором отражены моменты его пребывания и в Липецкой области. На основе дневника Аднан собирается написать новую книгу.
О чем она будет? О России, ее огромных территориях, о людях. А встречались Аднану у нас по большей части люди добрые и отзывчивые. Без приключений, правда, не обошлось. Не так давно, уже после того как Аззам покинул пределы Липецкой области, его обокрали. В мотеле Веневского района Тульской области.
- Я оставил без внимания сумку, и из нее украли деньги – четрые тысячи долларов, там же были сколько-то евро, манат, еще какие-то купюры стран, через которые я проходил, - рассказал Аднан Аззан. – Я тут же позвонил всем знакомым, они связались с руководством УМВД Тульской области, в мотель примчались полицейские и начали работать. Машину воров остановили через 120 километров от отеля. Украденные деньги мне быстро вернули. Этот эпизод не испортил общей картины путешествия, такое случается в любых странах. Случалось подобное и со мной, но нигде так быстро не ловили воров и не возвращали похищенное. Россия – удивительная страна!
Нонка
Русский и Шокерфейс
fed
а жену и детей сделал бомжами ?
В реальности
Animal planet
Липчанке
Я
Миротворец
Инквизитор