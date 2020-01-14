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24 минуты назад
Липецкая вечЁрка: разбитые мечты, рост зарплат и смерть из-за шапки
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 14 января.
«Игорь Артамонов пообещал уволить чиновников, которые не смогут обеспечить рост зарплат бюджетников». Это сообщение читатели сегодня комментировали активнее всего. С начала 2020 года в Липецкой области на 5,8% увеличены оклады ряда работников сфер образования, здравоохранения, культуры и соцзащиты. В отношении заместителей, начальников управлений и учреждений, которые не смогут выполнить поручения или допустят ошибки, будут приняты жёсткие меры. «Вплоть до увольнения», заявил Игорь Артамонов. Вместе с этим глава администрации Липецкой области напомнил об изменениях в социальной поддержке малоимущих в 2020 году. Эта категория липчан может претендовать на значительные выплаты. Например, малоимущим начинающим бизнесменам в рамках социального контракта будут выдавать субсидии не в 25 000, а в 250 000 рублей.
Не менее охотно липчане делились мнение насчет того, что бизнес сломал мечты городских чиновников. В 2019 году муниципалитет хотел получить миллиард рублей частных инвестиций, а получил лишь пятую часть этой суммы.
Сюжет для криминальной драмы из липецкого ТРЦ: женщина-полицейский пошла в кино и задержала группу магазинных воришек. Старший лейтенант полиции Ольга Скороспешева в свой выходной день задержала нескольких женщин, укравших из магазина в торгово-развлекательном центре одежду. Кражу Ольга заметила, когда ждала начала киносеанса. За преступницами пришлось бежать по улице.
Сотрудники следственного комитета задержали подозреваемого в убийстве 33-летнего мужчины. Это убийство было совершено 8 января в Липецке на улице Студенческий городок. Задержанному 18 лет, он студент колледжа. По словам юноши, причиной преступления стало замечание о его шапке.
Не менее охотно липчане делились мнение насчет того, что бизнес сломал мечты городских чиновников. В 2019 году муниципалитет хотел получить миллиард рублей частных инвестиций, а получил лишь пятую часть этой суммы.
Сюжет для криминальной драмы из липецкого ТРЦ: женщина-полицейский пошла в кино и задержала группу магазинных воришек. Старший лейтенант полиции Ольга Скороспешева в свой выходной день задержала нескольких женщин, укравших из магазина в торгово-развлекательном центре одежду. Кражу Ольга заметила, когда ждала начала киносеанса. За преступницами пришлось бежать по улице.
Сотрудники следственного комитета задержали подозреваемого в убийстве 33-летнего мужчины. Это убийство было совершено 8 января в Липецке на улице Студенческий городок. Задержанному 18 лет, он студент колледжа. По словам юноши, причиной преступления стало замечание о его шапке.
321