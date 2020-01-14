Происшествия

сегодня, 11:47

Предполагаемому убийце из Студенческого городка всего 18 лет

10 1693
#убийство
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Предполагаемому убийце из Студенческого городка всего 18 лет
Сотрудники следственного комитета задержали подозреваемого в убийстве 33-летнего мужчины.  Это убийство было совершено 8 января в Липецке на улице Студенческий городок. Задержанному 18 лет, он студент колледжа. По словам юноши, причиной преступления стало замечание о его шапке.

По данным следствия, вечером 8 января студент в компании девушек проходил мимо дома №12а  по улице Студенческий городок и встретил  двух братьев 33 и 32 лет. Братья сделали студенту замечание из-за его головного убора. При выяснении отношений юноша на глазах девушек избил 32-летнего липчанина, а его старшему брату нанес удар ножом в грудь. На помощь студенту бросились трое его знакомых, они избили братьев. Старший из братьев умер на месте драки от ножевого ранения. Его младшего брата госпитализировали с серьезными травмами, сейчас его жизнь вне опасности.  

 - Нападавшие с места преступления скрылись. Однако благодаря взаимодействию сотрудников регионального СКР и УМВД России по Липецкой области личность каждого из них установлена. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия с целью выяснения местонахождения двух скрывшихся участников конфликта, а также роли каждого из них, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.

Студент в убийстве признался. Его показания следователи проверят на месте преступления. Сейчас юноше выбирают меру пресечения.



10 1693
#убийство
2

Комментарии (10)

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Михаил

2 минуты назад
Студент наверно бесплатном учился
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Да!

9 минут назад
Пусть сидит.Он и нож с собой носил в поиске кого бы зарезать.
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Викторм

10 минут назад
В общем, не мешало бы этого студента колледжа на подольше приземлить. Такая отморозь в городе даром не нужна...
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1234

16 минут назад
Пацан к успеху шёл
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555+

19 минут назад
Так называемый студент, решил вымахнуться перед девушками своей крутизной. Нормальный человек прошел бы мимо, зачем на дураков, да ещё и пьяных внимание обращать, а этот отморозок, всё равно, рано или поздно присел бы, в места не столь отдаленные. 18 лет, с ножичком, да еще и с остервенением кидаться в драку по всякой ерунде - всё равно, нормальный человек из него не вышел бы
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Вася

25 минут назад
Повыпендривался перед тёлками и друганами? Садись студент, восемь лет
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Чё за шапка то?

35 минут назад
Фото шапки надо было выложить, а не фото авто. У убийцы теперь кликуха на зоне будет: шапка
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Гость

37 минут назад
Доигрался козлина поганая ножичком.Теперь по мокрухе сядет.Булет время подумать
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Www

сегодня, 12:03
Жалко что наука другим не пойдёт на пользу! А студента жаль!
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Animal planet.

сегодня, 11:57
Охренеть,так испортить себе жизнь. Нужно было мимо пройти и не реагировать,на замечания. Срать на всех.
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