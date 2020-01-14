Происшествия
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Предполагаемому убийце из Студенческого городка всего 18 лет
Сотрудники следственного комитета задержали подозреваемого в убийстве 33-летнего мужчины. Это убийство было совершено 8 января в Липецке на улице Студенческий городок. Задержанному 18 лет, он студент колледжа. По словам юноши, причиной преступления стало замечание о его шапке.
По данным следствия, вечером 8 января студент в компании девушек проходил мимо дома №12а по улице Студенческий городок и встретил двух братьев 33 и 32 лет. Братья сделали студенту замечание из-за его головного убора. При выяснении отношений юноша на глазах девушек избил 32-летнего липчанина, а его старшему брату нанес удар ножом в грудь. На помощь студенту бросились трое его знакомых, они избили братьев. Старший из братьев умер на месте драки от ножевого ранения. Его младшего брата госпитализировали с серьезными травмами, сейчас его жизнь вне опасности.
- Нападавшие с места преступления скрылись. Однако благодаря взаимодействию сотрудников регионального СКР и УМВД России по Липецкой области личность каждого из них установлена. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия с целью выяснения местонахождения двух скрывшихся участников конфликта, а также роли каждого из них, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.
Студент в убийстве признался. Его показания следователи проверят на месте преступления. Сейчас юноше выбирают меру пресечения.
По данным следствия, вечером 8 января студент в компании девушек проходил мимо дома №12а по улице Студенческий городок и встретил двух братьев 33 и 32 лет. Братья сделали студенту замечание из-за его головного убора. При выяснении отношений юноша на глазах девушек избил 32-летнего липчанина, а его старшему брату нанес удар ножом в грудь. На помощь студенту бросились трое его знакомых, они избили братьев. Старший из братьев умер на месте драки от ножевого ранения. Его младшего брата госпитализировали с серьезными травмами, сейчас его жизнь вне опасности.
- Нападавшие с места преступления скрылись. Однако благодаря взаимодействию сотрудников регионального СКР и УМВД России по Липецкой области личность каждого из них установлена. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия с целью выяснения местонахождения двух скрывшихся участников конфликта, а также роли каждого из них, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.
Студент в убийстве признался. Его показания следователи проверят на месте преступления. Сейчас юноше выбирают меру пресечения.
Михаил
Да!
Викторм
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Вася
Чё за шапка то?
Гость
Www
Animal planet.