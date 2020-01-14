Женщина-полицейский пошла в кино и задержала группу магазинных воришек

Несколько женщины вынесли из магазина одежду.

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Старший лейтенант полиции Ольга Скороспешева в свой выходной день задержала нескольких женщин, укравших из магазина в торгово-развлекательном центре одежду. Кражу Ольга заметила, когда ждала начала киносеанса.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в свой выходной день Ольга вместе мужем отправилась в торгово-развлекательный центр посмотреть кино. Перед началом сеанса Ольга зашла в магазин одежды и заметила трех женщины, которые сложили несколько товаров в сумку и ушли не заплатив.



- Рассказав администратору магазина о краже, сотрудник полиции вместе с мужем начала преследовать женщин, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД. - Кроме того, Ольга сообщила о происшествии в дежурную часть. Задержать подозреваемых удалось рядом с остановкой общественного транспорта у торгового центра. При досмотре у подозреваемых нашли похищенную одежду стоимостью в 16 тысяч рублей.



В отношении задержанных женщин возбуждено уголовное дело ст. 158 УК РФ «Кража».