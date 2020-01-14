Происшествия

сегодня, 11:18

Женщина-полицейский пошла в кино и задержала группу магазинных воришек

7 1961
#кража
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Несколько женщины вынесли из магазина одежду. 

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Старший лейтенант полиции Ольга Скороспешева в свой выходной день задержала нескольких женщин, укравших из магазина в торгово-развлекательном центре одежду. Кражу Ольга заметила, когда ждала  начала киносеанса.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в свой выходной день Ольга вместе мужем отправилась в торгово-развлекательный центр посмотреть кино. Перед началом сеанса Ольга зашла в магазин одежды и заметила трех женщины, которые сложили несколько товаров в сумку и ушли не заплатив.

- Рассказав администратору магазина о краже, сотрудник полиции вместе с мужем начала преследовать женщин, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД. - Кроме того, Ольга сообщила о происшествии в дежурную часть. Задержать подозреваемых удалось рядом с остановкой общественного транспорта у торгового центра. При досмотре у подозреваемых нашли похищенную одежду стоимостью в 16 тысяч рублей. 

В отношении задержанных женщин возбуждено уголовное дело ст. 158 УК РФ «Кража».  
7 1961
#кража
2

Комментарии (7)

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Как гость
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Ответ

15 минут назад
Опять бабы воровки, они окажутся многодетными , собирали на школу , к 1-го сентября. Приговор суда - понять , простить , отпустить в зале суда .
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Опять бабы воровки

42 минуты назад
исключительно бабы почему-то тырят вещи в магазинах. Лица то зачем замазали?
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Город48

54 минуты назад
Ваш редактор конченный!
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Гость

сегодня, 11:58
Оля, Вы умница!
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А ПОТОМ ОНА ПРОСНУЛАСЬ

сегодня, 11:56
Тётки на городской остановке не захотели отстегнуть бабла полицайке, говоря: - До революции баб в полицию не брали!
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А ПОТОМ ОНА ПРОСНУЛАСЬ

сегодня, 11:51
Она смотрела как они накладывали одежду. Она безучастно наблюдала как они выходили с ней из бутика. Она ничего не захотела им сказать когда они выходили из торгового центра. А на улице она их решила задержать.
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гость

сегодня, 11:37
как низко опустился народ, сесть в тюрьму за 16 тыс руб?!, позор
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