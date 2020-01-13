Призеры турнира по греко-римской борьбе получили… по банке мёда (ФОТО)

В «Звездном» почтили память чемпиона России Юрия Золонцева.

Шесть «золотых» медалей из 10-ти возможных завоевали хозяева ковра в состоявшемся во дворце спорта «Звездный» 3-м открытом первенстве Липецка по греко-римской борьбе среди юношей 2006-07 г.р., посвященном памяти мастера спорта Юрия Золонцева.







Чемпионами стали Радчук (35 кг) и Малахов (44 кг) – оба занимаются в «Звездном», Меркулов (41 кг) и Малахов (44 кг) из школы № 70, Ренёв (66 кг) из ДОСААФ и Шагинян (71 кг) из клуба «Богатырь».







За десяток комплектов медалей боролись представители Липецка, Грязей, Воронежа, Тамбова и Рассказово Тамбовской области.







Победители и призеры получили оригинальные призы: помимо медалей и грамот, были вручены денежные премии, а еще – банки меда. Об этом позаботились друзья и бывшие коллеги Юрия Золонцева, которые с детства занимались вместе с ним греко-римской борьбой.







В торжественных церемониях открытия и закрытий турнира приняли участие почетные гости, известные спортсмены. Среди них мастер спорта международного класса, двукратный обладатель Кубка мира, чемпион России Алексей Колесников, директор спортивной школы №9 мастер спорта СССР Юрий Шкарин, заместитель директора школы мастер спорта и первая липчанка, выигравшая чемпионат СССР по вольной борьбе, Светлана Красникова, Заслуженный работник физической культуры, мастер спорта и первый директор борцовской школы в Липецке Владимир Санталов. А также Алексей Золонцев – отец Юрия Золонцева, бывшие одноклубники Юрия Андрей Ампилов, Артем Авакян.







Юрий Золонцев (1986 г.р.) в 2000 году в Геленжике стал победителем чемпионата России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. За всю историю этот рубеж покорялся еще только двоим борцам – Алексею Колесникову в 1991 г. (Кишинев) и Никите Шкарину в 2011 г. (Москва). Любопытно, что все трое липецких чемпионов выступали в тяжелом весе. Золонцев пробовал свои силы и в борьбе на поясах, стал чемпионом России в этом виде. Кроме того, являлся исполнительным директором федерации борьбы на поясах Липецкой области. Скоропостижно скончался в мае 2016 года на 30-м году жизни.







Фото Спортивной школы №9.

