сегодня, 10:59
Переговоры Путина и Меркель в Кремле длились почти четыре часа
Обсуждались и Ближний Восток, и Северная Африка, и переговоры в «нормандском формате». Однако важной темой для двусторонних отношений остается сотрудничество в энергетической сфере
«Мы, безусловно, сможем достроить самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров. Вопрос в сроках. Это единственный вопрос, который стоит в этой связи. Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев. Но надеюсь, что до конца текущего года либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает».
В свою очередь Ангела Меркель заявила, что от реализации «Северного потока — 2» выиграет не только Германия, но и другие европейские страны. Она призвала довести до конца этот проект, несмотря на американские санкции.
«Мы считаем, что это правильный проект, и участвующие предприятия выступали за то, чтобы реализовать этот проект. Я думаю, что «Северный поток — 2» можно реализовать, несмотря на американские санкции. Российский президент говорил, что будет определенная задержка, но проект будет реализован. И я здесь хочу еще раз подчеркнуть: несмотря на все политические проблемы, мы считаем, что экстерриториальные санкции — это неправильный путь, и поэтому мы и в дальнейшем будем поддерживать этот проект, как мы это делали и в прошлом. Еще раз: по сути, это экономический проект».
Сможет ли Россия достроить «Северный поток — 2» до конца года? Мнение ведущего аналитика Фонда национальной энергобезопасности Игоря Юшкова.
Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности: «Вероятно, здесь только собственными силами «Газпром» действительно будет достраивать. Значит, он использует судно «Академик Черский», которое сейчас находится в Находке, и именно оно будет укладывать трубу. Но для этого ему нужна частичная модернизация. Из-за этого оно до сих пор еще не вышло с Дальнего Востока в Балтийское море. И у российского руководства пока даже нет понимания, когда «Академик Черский» сможет приступить к работам. Именно поэтому Путин говорит о 2020-м или начале 2021 года. Понимания, когда газопровод достроится, нет. Тем не менее Германия со своей стороны проявляет готовность продлевать разрешение на строительство в акватории ФРГ. И это говорит о том, что все равно стороны рассчитывают достроить газопровод».
Как немецкая пресса реагирует на первые за почти пять лет переговоры Путина и Меркель в Кремле? Рассказывает наш собственный корреспондент в Германии Мария Волкова.
«Трудная миссия Ангелы Меркель в Кремле» — так сегодня журнал Der Spiegel назвал встречу Путина и Меркель. На пресс-конференции после встречи Ангела Меркель выступила против позиции США по вопросу «Северного потока — 2»: строительство будет продолжено, заявила канцлер, проект был юридически одобрен Евросоюзом, поэтому «мы должны довести его до конца». Bild даже вышел с заголовком: «Несмотря на санкции США, Меркель защищала в Кремле российский трубопровод».
И вторая тема, в которой Россия и Германия выступают единым фронтом, — это сохранение ядерного соглашения с Ираном. Вот по этим позициям, как пишет Die Welt, Меркель и Путин «выступают вместе — в оппозиции к США».
Вообще, ирано-американский кризис — это тема номер один сегодняшних переговоров. Она точно больше всего волнует немцев сейчас. Меркель приветствовала взятие Ираном ответственности за катастрофу украинского самолета над Тегераном. Обсуждали ситуацию в Ливии и Сирии, Германия готовит «Берлинский саммит по Ливии», ее основной инициатор — министр иностранных дел Хайко Маас. Он как раз был на встрече вместе с Меркель. Владимир Путин предварительно подтвердил свой интерес к таким переговорам. Но вот о чем пишут немецкие газеты, что об этом «Берлинском саммите по Ливии» Маас говорит уже как месяц, активно хочет привлечь к нему Турцию, Катар и Египет. Но пока особых подвижек нет. Если бы раньше условно Турция и Египет побежали встречаться с европейцами, Европа была таким локомотивом и лидером, то сейчас Европа как бы и не нужна, каждая страна преследует свои интересы. Россия свои, Турция свои, Китай — свои. А что там думает Европа, эти страны уже не так и интересует. Германия теряет свои позиции, и в какой-то степени это тяжело принять Берлину. Об этом говорят многие немецкие эксперты.
И вот встреча Меркель и Путина — в этот раз она не была на первых полосах газет, пресса немного скупо ее освещала. Это немного необычно, потому что Меркель в Москве не была пять лет. Не в России, а именно в Кремле. Последний раз в 2015 году, когда вместе с Путиным возлагала цветы на Могилу Неизвестного Солдата в честь празднования 70-летия с момента окончания Второй мировой войны. Пять лет не появляться в Кремле — это довольно много для политики. И вообще, если раньше, например, любую встречу Путина и Меркель могли критиковать в прессе — как минимум она вызывала яркую реакцию, — то сейчас не то. Ощущение холодности, немецкой сдержанности, отстраненности.
Такое впечатление, что эта встреча, несмотря на количество тяжелых тем, ничего не решит. Об этом и пишут издания. А как Германия может повлиять на решение кризиса в Иране? А вот никак. А что она может сделать против санкций США в отношении «Северного потока — 2»?
Тему Украины тоже отодвинули на второй план — хотя выборы на востоке страны должны были стать одной из главных тем переговоров. Об этом говорили после саммита «нормандской четверки» в Париже.
Bild пишет о том, что Ангелу Меркель считают в Москве «хромой уткой». Она остается канцлером до 2021 года. Но уже потеряла свой политический вес в глазах Владимира Путина. Об этом свидетельствует его (процитирую издание) «судорожная улыбка», с которой он встретил канцлера. В конце пресс-конференции было очень короткое и сухое рукопожатие. И скорее Меркель больше теплых слов говорила. Например, заявила, что ей приятно приезжать в Москву и «лучше говорить друг с другом, чем друг о друге». Но это все.