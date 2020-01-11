В Липецкой области похолодает ненадолго

В воскресенье ночью Липецкая область будет находиться под влиянием активного атлантического циклона – пройдет снег, местами сильный, на дорогах снежные заносы, днем 12 января территория региона окажется в тылу циклона, небольшой снег пройдет лишь местами, ненадолго похолодает. Среднесуточные температуры составят 5-6 градусов мороза, что на 5-6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью снег – местами сильный, на дорогах снежные заносы, днем местами небольшой снег.



Ветер северный с переходом на западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 4 до 9 градусов мороза, днем будет от 2 до 7 градусов мороза.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью сильный снег, на дорогах снежные заносы, днем без существенных осадков. Температура ночью составит от 6 до 8 градусов мороза, днем ожидается от 3 до 5 градусов мороза.



12 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1987 году – 31 градус мороза.



