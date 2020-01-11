Погода в Липецке

54 минуты назад

В Липецкой области похолодает ненадолго

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В Липецкой области похолодает ненадолго

В воскресенье ночью Липецкая область будет находиться под влиянием активного атлантического циклона – пройдет снег, местами сильный, на дорогах снежные заносы, днем 12 января территория региона окажется в тылу циклона, небольшой снег пройдет лишь местами, ненадолго похолодает. Среднесуточные температуры составят 5-6 градусов мороза, что на 5-6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью  снег – местами сильный, на дорогах снежные заносы, днем местами небольшой снег.

Ветер северный с переходом на западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 4 до 9 градусов мороза, днем будет от 2 до 7 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью сильный снег, на дорогах снежные заносы, днем  без существенных осадков. Температура ночью составит от 6 до 8 градусов мороза, днем ожидается от 3 до 5 градусов мороза. 

12 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1987 году – 31 градус мороза.

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