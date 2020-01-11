В мире

22 минуты назад

На Украине назвали состояние Черноморского флота России плачевным

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Председатель Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк назвал состояние Черноморского флота ВМФ России плачевным, его слова приводит издание «Обозреватель».

По его мнению, в России нет «надводного флота», а есть только флот атомных подводных лодок, который представляет глобальную и стратегическую угрозу в мире.

Романюк также прокомментировал приезд президента России Владимира Путина на учения Черноморского флота в Крыму. По мнению эксперта, российский лидер прибыл на похороны черноморской эскадры. Он также заявил, что боеспособность турецкого и румынского флотов на порядок превосходит боеспособность Черноморского флота.

Владимир Путин наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море с борта ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов». Всего в учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка ЧФ и более 40 летательных аппаратов ВКС России.

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