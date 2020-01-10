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В Индии женщина очнулась во время своих похорон
Врачи признали женщину умершей
В индийском штате Карнатака очнулась женщина, которую врачи признали умершей, сообщает Лента.ру со ссылкой на издание The Hindu.
55-летняя Малати Чаугули поступила в частную больницу в городе Белгаум с сильным жаром. Вскоре она потеряла сознание. Врачи не смогли реанимировать пациентку и через несколько часов констатировали ее смерть.
Родственники оплатили медицинские услуги, забрали тело и отвезли в деревню, где жила Чаугули. Тем же вечером тело положили перед домом женщины, где собрались ее друзья и члены семьи. Пока они готовились к похоронам, она очнулась, открыла глаза и поднялась.
Кто-то из присутствующих предположил, что женщина не умирала, а была в коме. Другие сочли ее «воскрешение» чудом и отказывались признавать иные объяснения.
55-летняя Малати Чаугули поступила в частную больницу в городе Белгаум с сильным жаром. Вскоре она потеряла сознание. Врачи не смогли реанимировать пациентку и через несколько часов констатировали ее смерть.
Родственники оплатили медицинские услуги, забрали тело и отвезли в деревню, где жила Чаугули. Тем же вечером тело положили перед домом женщины, где собрались ее друзья и члены семьи. Пока они готовились к похоронам, она очнулась, открыла глаза и поднялась.
Кто-то из присутствующих предположил, что женщина не умирала, а была в коме. Другие сочли ее «воскрешение» чудом и отказывались признавать иные объяснения.