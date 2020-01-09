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сегодня, 17:38

В Липецкой области потеплеет до +2

5 559
#потепление
1
В Липецкой области потеплеет до +2

10 января в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. 

В субботу активный атлантический циклон принесет в наш регион умеренные, местами сильные осадки — снег и мокрый снег, на дорогах могут возникнуть снежные заносы. 12 января Липецкая область окажется в тылу циклона: северный ветер ненадолго принесет похолодание, будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 10 и 11 января - 2-3 градуса мороза, что на 7-8 градусов выше нормы, 12 января — 4-6 градусов мороза, что на 4-5 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов мороза, днем будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от 3 до 5 градусов мороза, днем она составит от 1 до 3 градусов мороза.

День 10 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +7 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1950 году – 33 градуса мороза. 

5 559
#потепление
1

Комментарии (5)

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Санта

9 минут назад
Хоть бы уже наконец зима пришла, с метелями и вьюгами!
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колянчик

23 минуты назад
Лучше бы потеплело до +30 тепла выпал бы град из лягушек!
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Вася

24 минуты назад
Хоть бы снег выпал, метра на полтора!
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???

38 минут назад
Лучше бы похолодало до -30 мороза, да снегопад прошёл бы ещё!
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!!!

43 минуты назад
а будут ли крещенские морозы? сомневаюсь!
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