В Липецкой области потеплеет до +2

10 января в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков.

В субботу активный атлантический циклон принесет в наш регион умеренные, местами сильные осадки — снег и мокрый снег, на дорогах могут возникнуть снежные заносы. 12 января Липецкая область окажется в тылу циклона: северный ветер ненадолго принесет похолодание, будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 10 и 11 января - 2-3 градуса мороза, что на 7-8 градусов выше нормы, 12 января — 4-6 градусов мороза, что на 4-5 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов мороза, днем будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от 3 до 5 градусов мороза, днем она составит от 1 до 3 градусов мороза.



День 10 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +7 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1950 году – 33 градуса мороза.



