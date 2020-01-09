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52 минуты назад
Протестующие захватили здание администрации президента Абхазии
Люди захватили здание в Сухуме и забаррикадировались внутри
Митингующие ворвались в администрацию президента Абхазии Рауля Хаджимбы и требуют его отставки, передает РИА Новости.
Протестующим противостоят силовики. Они двигают мебель к выбитым окнам и дверям. Штурм начался в 13:00, на площади перед зданием администрации собралось около 500 человек.
Вооруженные силы Абхазии не вмешиваются в события, которые происходят на данный момент в республике. "Армия Абхазии никогда не пойдет против своего народа", - подчеркнул министр обороны Абхазии Мираб Кишмария.
Участники акции утверждают, что на прошедших выборах главы республики действующий президент Рауль Хаджимба не набрал большинства голосов, и требуют провести новые выборы. Президент Абхазии Рауль Хаджимба покинул здание администрации и находится на госдаче.
Протестующим противостоят силовики. Они двигают мебель к выбитым окнам и дверям. Штурм начался в 13:00, на площади перед зданием администрации собралось около 500 человек.
Вооруженные силы Абхазии не вмешиваются в события, которые происходят на данный момент в республике. "Армия Абхазии никогда не пойдет против своего народа", - подчеркнул министр обороны Абхазии Мираб Кишмария.
Участники акции утверждают, что на прошедших выборах главы республики действующий президент Рауль Хаджимба не набрал большинства голосов, и требуют провести новые выборы. Президент Абхазии Рауль Хаджимба покинул здание администрации и находится на госдаче.