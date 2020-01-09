Происшествия

сегодня, 14:49

В Липецке оказали помощь годовалой пассажирке поезда

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#ожоги #спасатели
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В Липецке оказали помощь годовалой пассажирке поезда
В середине праздничной недели в городское управление по делам ГО и ЧС обратился фельдшер железнодорожного вокзала Липецка: в поезде кипятком обварилась годовалая девочка.

Спасатели вызвали на вокзал бригаду скорой медицинской помощи. Девочку в возрасте 1 год и 4 месяца с термическим ожогом доставили в детскую областную больницу. После оказания помощи мама с малышкой продолжили поездку, отказавшись от предложенной госпитализации.  

 
3 1386
#ожоги #спасатели
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Комментарии (3)

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777

16 минут назад
Очередная овца - рожалка.
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Яжемать

51 минуту назад
Кукушка, какая-то небось, а не мать!
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Мать

55 минут назад
Куда смотрела мамаша недоделанная
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