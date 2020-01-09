В Липецке оказали помощь годовалой пассажирке поезда

В середине праздничной недели в городское управление по делам ГО и ЧС обратился фельдшер железнодорожного вокзала Липецка: в поезде кипятком обварилась годовалая девочка.



Спасатели вызвали на вокзал бригаду скорой медицинской помощи. Девочку в возрасте 1 год и 4 месяца с термическим ожогом доставили в детскую областную больницу. После оказания помощи мама с малышкой продолжили поездку, отказавшись от предложенной госпитализации.





