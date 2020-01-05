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44 минуты назад
Российские акробаты сорвались с 10-метровой высоты в Амстердаме
Мужчина и женщина исполняли номер во время представления «Всемирный рождественский цирк»
Два артиста-акробата из России упали с 10-метровой высоты во время представления "Всемирный рождественский цирк" в театре "Карре" в Амстердаме, сообщает ТАСС.
Мужчина и женщина одновременно сорвались с высоты около 10 метров, при этом мужчина упал на женщину. "Речь идет о паре из России, которая исполняет номер под названием "Небесные ангелы", - рассказал продюсер представления Хенк ван дер Мейден. - Они известны тем, что выступают без защитной сетки".
После падения зал наполнился криками ужаса, однако некоторые подумали, что произошедшее — часть шоу. Затем ведущий объявил, что представление закончено, и попросил зрителей выйти из зала, чтобы пропустить медицинских работников. Травмы одного из пострадавших рассматриваются врачами как серьезные.
Акробатический дуэт приехал из Узбекистана. Под названием Sky Angels выступают цирковые артисты Кристина Воробьева и Рустэм Османов.
Мужчина и женщина одновременно сорвались с высоты около 10 метров, при этом мужчина упал на женщину. "Речь идет о паре из России, которая исполняет номер под названием "Небесные ангелы", - рассказал продюсер представления Хенк ван дер Мейден. - Они известны тем, что выступают без защитной сетки".
После падения зал наполнился криками ужаса, однако некоторые подумали, что произошедшее — часть шоу. Затем ведущий объявил, что представление закончено, и попросил зрителей выйти из зала, чтобы пропустить медицинских работников. Травмы одного из пострадавших рассматриваются врачами как серьезные.
Акробатический дуэт приехал из Узбекистана. Под названием Sky Angels выступают цирковые артисты Кристина Воробьева и Рустэм Османов.