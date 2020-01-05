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Умер хирург-онколог Андрей Павленко

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Умер хирург-онколог Андрей Павленко

Ранее он написал в соцсети прощальное письмо

Российского онколога Андрей Павленко умер. Об этом заявила его супрга Анна заявила на странице в Facebook. Согласно сообщению, это произошло 5 января в 08:20 утра.

Хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко вел долгую борьбу с раком желудка. Ранее он написал в соцсети прощальное письмо, в котором призвал больных онкологией не сдаваться и верить в шансы на излечение.

Перед смертью врач записал видеообращение, в котором рассказал, что создаёт грант, финансирующий медиапроекты, которые правдиво рассказывают об онкологических заболеваниях, сообщает Фонтанка.

О своем диагнозе — рак желудка третьей стадии — врач узнал в марте 2018 года. Несмотря на лечение и удаление желудка, продолжал оперировать и консультировал пациентов. Завел блог, посвященный проблемам онкологии, и на личном примере пытался показать другим онкобольным, почему необходимо и на поздней стадии проводить химиотерапию и не опускать руки.
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