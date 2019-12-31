21 минуту назад
В Липецке»Дэу-Нексия» врезалась в дерево
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.
В Липецком районе на трассе Хлевное – Липецк 22-летний водитель «Лады-Приоры» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. С травмами он был доставлен в больницу, и после оказания помощи был отпущен.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1794 нарушения ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 10 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 23.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1507 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 149 нарушений правил парковки, 1 автомобиль эвакуировали.
Так же был зафиксирован 31 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Шардак