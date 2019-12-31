В Липецке»Дэу-Нексия» врезалась в дерево

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 31 декабря в Липецке на дороге Липецк – Борисовка 28-летний водитель «Дэу-Нексии» не справился с управлением и врезался в дерево. Мужчина с травмами доставлен в больницу.

В Липецком районе на трассе Хлевное – Липецк 22-летний водитель «Лады-Приоры» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. С травмами он был доставлен в больницу, и после оказания помощи был отпущен.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1794 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 10 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 23.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1507 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 149 нарушений правил парковки, 1 автомобиль эвакуировали.

Так же был зафиксирован 31 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.