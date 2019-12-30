Новогодние дискотеки начнутся в час ночи

В праздничную ночь развлекательные программы пройдут сразу на восьми площадках Липецка. Эпицентром новогодней ночи станет территория перед спорткомплексом «Звездный». Также желающих от души повеселиться ждут дворцы культуры «Сокол», «Городской», «Шахтинский», «Рудничный» «Матыра», «Луч» и парк Победы.



Пресс-служба администрации города рассказала о программах новогодних дискотек.



СК «Звездный»



1.00 – Начало праздника. Поздравления от Деда Мороза и Снегурочки



1.30 – Дискотека с участием сказочных персонажей



ДК «Сокол»



1.00 – Поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, новогодняя дискотека, конкурсы



ДК «Городской»



1.00 – Праздничная программа



1.30 - Поздравление



2.00 – Дискотека с призами за самые активные танцы.



ДК «Матыра»



1.00 – Поздравление Деда Мороза и Снегурочки.



1.30 – Выступление коллектива «Рапсодия»



2.00 – Большой хоровод



2.55 - Фейерверк.



ДК «Шахтинский»



1.00 – Поздравления от Деда Мороза



1.30 – Праздничная программа



2.55 – Фейерверк



ДК «Рудничный»



1.00 – Поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. Конкурсы



1.30 – 3.00 - Дискотека



«Парк Победы»



1.00 – Поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.



1.15 – Выступление группы «Ля-Мажор».



2.00 – Выступление фолк-группа «Василисы».



МУ «ДК «Луч»



1.00 – Праздничная программа «Любимые песни»



2.30 - Фейерверк



Окончание праздника на всех площадках – 3.00



