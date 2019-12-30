Общество

43 минуты назад

Новогодние дискотеки начнутся в час ночи

1 321
#Новый год
Новогодние дискотеки начнутся в час ночи
В праздничную ночь развлекательные программы пройдут сразу на восьми площадках Липецка. Эпицентром новогодней ночи станет территория перед спорткомплексом «Звездный». Также желающих от души повеселиться ждут дворцы культуры «Сокол», «Городской», «Шахтинский», «Рудничный» «Матыра», «Луч» и парк Победы.

Пресс-служба администрации города рассказала о программах новогодних дискотек.

СК «Звездный»

1.00 – Начало праздника. Поздравления от Деда Мороза и Снегурочки

1.30 – Дискотека с участием сказочных персонажей

ДК «Сокол»

1.00 – Поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, новогодняя дискотека, конкурсы

ДК  «Городской»

1.00 – Праздничная программа

1.30 - Поздравление

2.00 – Дискотека с призами за самые активные танцы.

ДК «Матыра»

1.00 – Поздравление Деда Мороза и Снегурочки.

1.30 – Выступление коллектива «Рапсодия»

2.00 – Большой хоровод

2.55 - Фейерверк.

ДК «Шахтинский»

1.00 – Поздравления от Деда Мороза

1.30 – Праздничная программа

2.55 – Фейерверк

ДК «Рудничный»

1.00 – Поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. Конкурсы

1.30 – 3.00 - Дискотека

«Парк Победы»

1.00 – Поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.

1.15 – Выступление группы «Ля-Мажор».

2.00 – Выступление фолк-группа «Василисы».

МУ «ДК «Луч»

1.00 – Праздничная программа «Любимые песни»

2.30 - Фейерверк

Окончание праздника на всех площадках – 3.00

1 321
#Новый год

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Кум

16 минут назад
Салюты на одних отшибах. А почему в городе нет салюта.
ответить

Еще в рубрике

Как будет работать общественный транспорт с 31 декабря по 8 января
#транспорт
Как будет работать общественный транспорт с 31 декабря по 8 января

25 минут назад

Общество
В Липецке похоронили начальника управления областной прокуратуры
#прокуратура
2
В Липецке похоронили начальника управления областной прокуратуры

сегодня, 17:05

Общество
Предприятия ОЭЗ «Липецк» сработали с убытком в 1,8 миллиарда рублей
#ОЭЗ "Липецк"
16
Предприятия ОЭЗ «Липецк» сработали с убытком в 1,8 миллиарда рублей

сегодня, 15:20

Общество
Рейтинг новогодних площадок Липецка
#рейтинг елок
1
Рейтинг новогодних площадок Липецка

сегодня, 13:14

Общество
Фонд капремонта Липецкой области наградил победителей детского рисунка
#ФКР
Фонд капремонта Липецкой области наградил победителей детского рисунка

сегодня, 12:55

Общество
В новогоднюю ночь сходить в сауну и вызвать «девочку на час» липчане смогут по старым ценам
#Новый год #баня
82
В новогоднюю ночь сходить в сауну и вызвать «девочку на час» липчане смогут по старым ценам

сегодня, 12:08

Общество