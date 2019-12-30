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Как липчанам побороть похмелье после новогоднего застолья
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Мы собрали воедино советы врача, народные рецепты и способы «бывалых людей».
В новогоднюю ночь и последующие за ней «пьяные каникулы» многие мечтают сохранить относительно ясную голову и, как минимум, не мучиться с утра от истошного похмелья. Сейчас различные сайты полны рассказов о «культуре пития». Но будем честны – многим нашим гражданам в эти дни избежать похмельного синдрома не удастся. Поэтому мы решили собрать несколько советов, как облегчить страдания после обильного новогоднего застолья.
И помните – никогда не мучились с похмелья только те люди, которые совсем не пьют, а они встречаются, пожалуй, только в передачах о вреде пьянства.
Совет врача: «Пить, пить, пить»
Первую консультацию нам дала врач-кардиолог Маргарита Николаева.
- В первую очередь, нужно понимать, что интоксикация алкоголем, по сути, является отравлением, - начала доктор, - У нее множество свойств: обезвоживание организма, накопление вредных веществ и, наоборот, вымывание из организма полезных. Поэтому при похмелье главная задача – восстановить правильное распределение внутри нас солей, минералов, восстановить ph (кислотно-щелочной баланс – он важен не только в полости рта, прим.) и многое другое.
В первую очередь, к приему алкоголя следует хорошенько подготовиться – тогда последствия отравления окажутся не столь сильными. Неплохо бы поесть за несколько часов до застолья, ведь всем известно, что на пустой желудок этиловый спирт всасывается в организм значительно быстрее. Во время самого застолья желательно выпивать не чаще одной рюмки в 30 минут, но на практике наши люди поднимают тосты гораздо чаще. Кстати о самой закуске. Многие считают, что она должны быть жирной, но это не так. Жирная пища, как и алкоголь, дольше и труднее перерабатывается печенью. При застолье на печень выпадает двойная нагрузка. Поэтому, к примеру, холодец – не лучшая «закусь». Лучше использовать нежирное мясо, в идеале – птицы. Вспомните слова из известного фильма «Федя, неси дичь!».
Есть еще несколько советов. Многие начинают принимать сорбенты наутро после употребления алкоголя, например – активированный и белый уголь, энтеросгель. Так вот начать их употребление лучше не после, а ДО застолья – примерно за 30 минут. Дозировка составляет 1 таблетку активированного угла на каждые 10 кг веса человека. Сорбенты начинают работать быстро и возьмут часть алкогольной нагрузки на себя, что уменьшит тяжесть утреннего состояния. Другая хитрость: непосредственно перед приемом алкоголя можно выпить столовую ложку растительного масла – лучше всего оливкового. Растекаясь по желудку, оно образует тонкую защитную пленку, которая препятствует всасыванию алкоголя. В этот момент начинают действовать сорбенты, и последствия застолья будут не так губительны. И еще совет – пить как можно больше жидкости во время приема алкоголя.
- Как? Многие считают, что запивают алкоголь только слабые женщины, а не наши стальные мужики…
- Давайте рассуждать логически. Вы выпили 100 граммов алкоголя, и он сразу же наносит удар по вашему организму. Затем вы запили все это 200 граммами сока – концентрация спиртного в вашем желудке снизится в три раза, а выводится он естественным мочегонным путем быстрее.
Поэтому иностранцы, например, вообще редко пьют неразбавленный алкоголь. Запивать обязательно и лучше всего - обильно.
- Пить, пить и пить – советует врач?
- Именно. Более того – учитывая, что наш организм наутро после возлияний испытывает сильное обезвоживание (алкоголь – мощное мочегонное), необходимо перед тем как отойти ко сну выпить примерно пол-литра жидкости. Это здорово поможет утром. Но запомните – все описанное способно лишь уменьшить тяжесть утреннего состояния, а не полностью снять синдром на следующий день. Как говорится, «если вечером хорошо, значит – утром плохо».
- Вопрос – похмеляться на следующий день или нет?
- Ни в коем случае! Да, утренняя стопка водки даст кратковременное облегчение (расширятся сосуды), но затем похмелье накроет еще сильнее. Ваша печень уже подверглась перегрузке, она с трудом перерабатывает продукты распада, а вы нанесете новый удар. И не стоит забывать, что опохмелка – кратчайший путь к запою.
- Что же делать?
- В первую очередь, облегчить организму задачу борьбы с последствиями ваших посиделок. Например, выпить стакан с разведенной в ней содой или слабый раствор марганцовки, чтобы вызвать рвоту. Не помешает сходить в туалет, в случае необходимости даже поставить клизму. Очистив таким образом организм, нужно приступать к восстановлению. Опять же недостаток жидкости нужно постоянно восполнять: пить больше минеральной воды (желательно без газов), соков - в них так же содержаться и полезные элементы, «вымытые» накануне алкоголем.
В 1931 году в США презентовали первую таблетку от алкогольного отравления. В ее состав вошли глюкоза, ацетилсалециновая, лимонная и янтарная кислоты. По сути, в таком виде она существует и в наши дни – можно купить соответствующие препараты в аптеках. Солевой баланс отлично поможет восстановить янтарная кислота – продается в любой аптеке. 100-граммовый пакетик принимать, разведя, в воде каждые 45-55 минут. Но важно не превышать суточную дозу в 600 граммов, иначе гарантированы дальнейшие проблемы с желудком. Лимонную кислоту можно добыть прямо из плода лимона простым выжиманием. Глюкоза содержится в меде, но есть и соответствующие таблетки.
Неплохо зарекомендовала себя настойка элеутерококка – 30–35 капель перед каждым приемом пищи. Рекомендуется так же пить кефир – в нем содержатся полезные вещества.
- И насколько быстро все как рукой снимет?
- Здесь все индивидуально. Скорость переработки алкоголя у каждого человека разная, средней считается – 50 мл в час. То есть если накануне вы выпили 300 граммов водки или коньяка, должно пройти, минимум, 6 часов, чтобы алкоголь переработался – после этого наступает период так называемого похмелья. Но если вы встаете с утра, а у вас еще не весь алкоголь переработан, то процесс сильно затянется. И опять же – скорость восстановления у разных людей может сильно отличаться.
- Сколько может длиться самое долгое похмелье?
- Рассказывают, что оно может доходить до одной недели. Мой совет – если у вас не получается привести себя в норму быстрее чем за день, то это повод задуматься, стоит ли вообще пить? И при такой длительности лучше обратиться к врачам. Тоже самое нужно делать, если с похмелья, что называется, трясет, нарушается сердечный ритм.
- Что еще посоветуете?
- Неплохо помогает «после вчерашнего» душ – лучше контрастный, но людям с проблемами сердечнососудистой системы он категорически противопоказан. Однако любой душ, даже теплый, заметно улучшит ваше состояние «с бодуна». Можно принять ванную с добавлением масел: уровень воды на уровне груди. Водные процедуры не должны занимать более 20 минут.
И неплохо бы прогуляться: бегать кроссы в таком состоянии не стоит, но пройтись по улице не помешает: свежий воздух сразу сделает ваше состояние лучше.
И небольшое наблюдение в заключение: многие, особенно мужчины, жалуются на повышенное половое влечение при похмелье. То есть весь организм «умирает», а одна из его функций, наоборот – обостряется. Все это потому, что в этом состоянии наш организм испытывает сходные ощущения, что и во время смерти. Срабатывает природный инстинкт размножения, чтобы оставить после себя след на белом свете. Не забывайте, что похмелье – это маленькая смерть. И задумайтесь, стоит ли много пить.
Народные рецепты: «Стоит ли лезть в банку с огурцами?»
Интернет пестрит различными советами как избавиться от алкогольного отравления в домашних условиях, но их количество говорит только о том, что мало кому это удается. И все же несколько наблюдений, которые показались нам дельными.
Прежде всего, нужно плотно поесть, лучше - горячего супа. Даже через силу. Но следуя из предыдущих рекомендаций врача, стоит помнить, что пища не должна быть «жирной» - печень и так работает на всю катушку.
Восстановить утраченный запас минеральных веществ помогут квас и утренний рассол. Но! Квас должен быть натуральным (подойдет белый, окрошечный, но не купленный в магазине, а который делает ваша жена или мама). А рассол важно не перепутать с маринадом – свойства последнего заметно хуже. Идеально подойдет тот, который используют при засолке огурцов и помидоров в бочках.
Некоторые используют отвар из овсянки: примерно 200 граммов овсяных хлопьев отварить в кастрюле, и затем каждые полчаса пить полученный раствор – противный, но овсянка обладает запасом полезных макро и микроэлементов.
Можно выпить сырое яйцо, но опять же лучше деревенское. А еще есть коктейль, который называется «Желтый глаз» - в стакан томатного сока выбить свежее яйцо, посолить и поперчить по вкусу и выпить залпом.
Советы бывалых: «Шипучка и минералка из Нижнего парка»
За консультацией мы обратились к двум признанным экспертам-практикам в указанной области. И вот что услышали от них.
Александр Викторович Т. Посоветовал использовать домашнюю «шипучку».
- Рецепт ее прост: в стакан воды нужно добавить столовую ложку сахара (это для вкуса), а затем по ½ или по ¾ чайных ложек соды и яблочного уксуса. Получившаяся жидкость начинает бурлить (из-за гашения соды уксусом, прим.) и ее следует выпить залпом. Она отлично тонизирует, и ее хвалят многие больные по утрам. Словно бы изнутри кто-то расширяет сосуды, начинает проясняться голова.
Мы проверили способ Александра Викторовича в Интернете, обнаружили, что дозировки «шипучки» могут быть разными и что врачи рекомендуют не увлекаться этим средством из-за возможных проблем с желудочно-кишечным трактом. Далее эксперт советует немного поесть, а вот вопрос опохмеляться ли при этом или нет, оставляет на усмотрение каждого читателя в отдельности.
Юрий Геннадьевич К. знает, как привести организм в норму за короткие сроки и без малейших финансовых вложений. Его рецепт не будет стоить ни копейки.
- Наутро после застолья нужно пройтись – не быстрым шагом, но на приличное расстояние. Я, например, пешком всегда хожу в Нижний парк (живет в 9-м микрорайоне, прим.). Спокойно шагаю, состояние быстро улучшается. В парке обязательно пью липецкую минеральную воду – это лучшее утреннее средство, на мой взгляд. С собой прихвачу еще и баклажку «целебной жидкости», которая уже дома отлично снимет последние симптомы вчерашнего.
В общем, как говорится, «Люди, не болейте!».
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Как победить запах перегара
Знаете ли вы, что самое сильное «амбре» возникает после употребления пива? На втором месте – вино, но вообще любой алкоголь способствует неприятному запаху: «нехороший воздух» скапливается в наших легких и травит окружающих. Но есть один универсальный народный способ – прожевать утром примерно треть чайной ложки растворимого кофе или зерен (Не выпить кофе, а употребить именно сухой!). Еще лучше подойдут кофейные зерна в шоколаде – такие иногда можно найти в магазинах. Два или три зерна убивают запах перегара начисто!
фото wineandwater.ru
И помните – никогда не мучились с похмелья только те люди, которые совсем не пьют, а они встречаются, пожалуй, только в передачах о вреде пьянства.
Совет врача: «Пить, пить, пить»
Первую консультацию нам дала врач-кардиолог Маргарита Николаева.
- В первую очередь, нужно понимать, что интоксикация алкоголем, по сути, является отравлением, - начала доктор, - У нее множество свойств: обезвоживание организма, накопление вредных веществ и, наоборот, вымывание из организма полезных. Поэтому при похмелье главная задача – восстановить правильное распределение внутри нас солей, минералов, восстановить ph (кислотно-щелочной баланс – он важен не только в полости рта, прим.) и многое другое.
В первую очередь, к приему алкоголя следует хорошенько подготовиться – тогда последствия отравления окажутся не столь сильными. Неплохо бы поесть за несколько часов до застолья, ведь всем известно, что на пустой желудок этиловый спирт всасывается в организм значительно быстрее. Во время самого застолья желательно выпивать не чаще одной рюмки в 30 минут, но на практике наши люди поднимают тосты гораздо чаще. Кстати о самой закуске. Многие считают, что она должны быть жирной, но это не так. Жирная пища, как и алкоголь, дольше и труднее перерабатывается печенью. При застолье на печень выпадает двойная нагрузка. Поэтому, к примеру, холодец – не лучшая «закусь». Лучше использовать нежирное мясо, в идеале – птицы. Вспомните слова из известного фильма «Федя, неси дичь!».
Есть еще несколько советов. Многие начинают принимать сорбенты наутро после употребления алкоголя, например – активированный и белый уголь, энтеросгель. Так вот начать их употребление лучше не после, а ДО застолья – примерно за 30 минут. Дозировка составляет 1 таблетку активированного угла на каждые 10 кг веса человека. Сорбенты начинают работать быстро и возьмут часть алкогольной нагрузки на себя, что уменьшит тяжесть утреннего состояния. Другая хитрость: непосредственно перед приемом алкоголя можно выпить столовую ложку растительного масла – лучше всего оливкового. Растекаясь по желудку, оно образует тонкую защитную пленку, которая препятствует всасыванию алкоголя. В этот момент начинают действовать сорбенты, и последствия застолья будут не так губительны. И еще совет – пить как можно больше жидкости во время приема алкоголя.
- Как? Многие считают, что запивают алкоголь только слабые женщины, а не наши стальные мужики…
- Давайте рассуждать логически. Вы выпили 100 граммов алкоголя, и он сразу же наносит удар по вашему организму. Затем вы запили все это 200 граммами сока – концентрация спиртного в вашем желудке снизится в три раза, а выводится он естественным мочегонным путем быстрее.
Поэтому иностранцы, например, вообще редко пьют неразбавленный алкоголь. Запивать обязательно и лучше всего - обильно.
- Пить, пить и пить – советует врач?
- Именно. Более того – учитывая, что наш организм наутро после возлияний испытывает сильное обезвоживание (алкоголь – мощное мочегонное), необходимо перед тем как отойти ко сну выпить примерно пол-литра жидкости. Это здорово поможет утром. Но запомните – все описанное способно лишь уменьшить тяжесть утреннего состояния, а не полностью снять синдром на следующий день. Как говорится, «если вечером хорошо, значит – утром плохо».
- Вопрос – похмеляться на следующий день или нет?
- Ни в коем случае! Да, утренняя стопка водки даст кратковременное облегчение (расширятся сосуды), но затем похмелье накроет еще сильнее. Ваша печень уже подверглась перегрузке, она с трудом перерабатывает продукты распада, а вы нанесете новый удар. И не стоит забывать, что опохмелка – кратчайший путь к запою.
- Что же делать?
- В первую очередь, облегчить организму задачу борьбы с последствиями ваших посиделок. Например, выпить стакан с разведенной в ней содой или слабый раствор марганцовки, чтобы вызвать рвоту. Не помешает сходить в туалет, в случае необходимости даже поставить клизму. Очистив таким образом организм, нужно приступать к восстановлению. Опять же недостаток жидкости нужно постоянно восполнять: пить больше минеральной воды (желательно без газов), соков - в них так же содержаться и полезные элементы, «вымытые» накануне алкоголем.
В 1931 году в США презентовали первую таблетку от алкогольного отравления. В ее состав вошли глюкоза, ацетилсалециновая, лимонная и янтарная кислоты. По сути, в таком виде она существует и в наши дни – можно купить соответствующие препараты в аптеках. Солевой баланс отлично поможет восстановить янтарная кислота – продается в любой аптеке. 100-граммовый пакетик принимать, разведя, в воде каждые 45-55 минут. Но важно не превышать суточную дозу в 600 граммов, иначе гарантированы дальнейшие проблемы с желудком. Лимонную кислоту можно добыть прямо из плода лимона простым выжиманием. Глюкоза содержится в меде, но есть и соответствующие таблетки.
Неплохо зарекомендовала себя настойка элеутерококка – 30–35 капель перед каждым приемом пищи. Рекомендуется так же пить кефир – в нем содержатся полезные вещества.
- И насколько быстро все как рукой снимет?
- Здесь все индивидуально. Скорость переработки алкоголя у каждого человека разная, средней считается – 50 мл в час. То есть если накануне вы выпили 300 граммов водки или коньяка, должно пройти, минимум, 6 часов, чтобы алкоголь переработался – после этого наступает период так называемого похмелья. Но если вы встаете с утра, а у вас еще не весь алкоголь переработан, то процесс сильно затянется. И опять же – скорость восстановления у разных людей может сильно отличаться.
- Сколько может длиться самое долгое похмелье?
- Рассказывают, что оно может доходить до одной недели. Мой совет – если у вас не получается привести себя в норму быстрее чем за день, то это повод задуматься, стоит ли вообще пить? И при такой длительности лучше обратиться к врачам. Тоже самое нужно делать, если с похмелья, что называется, трясет, нарушается сердечный ритм.
- Что еще посоветуете?
- Неплохо помогает «после вчерашнего» душ – лучше контрастный, но людям с проблемами сердечнососудистой системы он категорически противопоказан. Однако любой душ, даже теплый, заметно улучшит ваше состояние «с бодуна». Можно принять ванную с добавлением масел: уровень воды на уровне груди. Водные процедуры не должны занимать более 20 минут.
И неплохо бы прогуляться: бегать кроссы в таком состоянии не стоит, но пройтись по улице не помешает: свежий воздух сразу сделает ваше состояние лучше.
И небольшое наблюдение в заключение: многие, особенно мужчины, жалуются на повышенное половое влечение при похмелье. То есть весь организм «умирает», а одна из его функций, наоборот – обостряется. Все это потому, что в этом состоянии наш организм испытывает сходные ощущения, что и во время смерти. Срабатывает природный инстинкт размножения, чтобы оставить после себя след на белом свете. Не забывайте, что похмелье – это маленькая смерть. И задумайтесь, стоит ли много пить.
Народные рецепты: «Стоит ли лезть в банку с огурцами?»
Интернет пестрит различными советами как избавиться от алкогольного отравления в домашних условиях, но их количество говорит только о том, что мало кому это удается. И все же несколько наблюдений, которые показались нам дельными.
Прежде всего, нужно плотно поесть, лучше - горячего супа. Даже через силу. Но следуя из предыдущих рекомендаций врача, стоит помнить, что пища не должна быть «жирной» - печень и так работает на всю катушку.
Восстановить утраченный запас минеральных веществ помогут квас и утренний рассол. Но! Квас должен быть натуральным (подойдет белый, окрошечный, но не купленный в магазине, а который делает ваша жена или мама). А рассол важно не перепутать с маринадом – свойства последнего заметно хуже. Идеально подойдет тот, который используют при засолке огурцов и помидоров в бочках.
Некоторые используют отвар из овсянки: примерно 200 граммов овсяных хлопьев отварить в кастрюле, и затем каждые полчаса пить полученный раствор – противный, но овсянка обладает запасом полезных макро и микроэлементов.
Можно выпить сырое яйцо, но опять же лучше деревенское. А еще есть коктейль, который называется «Желтый глаз» - в стакан томатного сока выбить свежее яйцо, посолить и поперчить по вкусу и выпить залпом.
Советы бывалых: «Шипучка и минералка из Нижнего парка»
За консультацией мы обратились к двум признанным экспертам-практикам в указанной области. И вот что услышали от них.
Александр Викторович Т. Посоветовал использовать домашнюю «шипучку».
- Рецепт ее прост: в стакан воды нужно добавить столовую ложку сахара (это для вкуса), а затем по ½ или по ¾ чайных ложек соды и яблочного уксуса. Получившаяся жидкость начинает бурлить (из-за гашения соды уксусом, прим.) и ее следует выпить залпом. Она отлично тонизирует, и ее хвалят многие больные по утрам. Словно бы изнутри кто-то расширяет сосуды, начинает проясняться голова.
Мы проверили способ Александра Викторовича в Интернете, обнаружили, что дозировки «шипучки» могут быть разными и что врачи рекомендуют не увлекаться этим средством из-за возможных проблем с желудочно-кишечным трактом. Далее эксперт советует немного поесть, а вот вопрос опохмеляться ли при этом или нет, оставляет на усмотрение каждого читателя в отдельности.
Юрий Геннадьевич К. знает, как привести организм в норму за короткие сроки и без малейших финансовых вложений. Его рецепт не будет стоить ни копейки.
- Наутро после застолья нужно пройтись – не быстрым шагом, но на приличное расстояние. Я, например, пешком всегда хожу в Нижний парк (живет в 9-м микрорайоне, прим.). Спокойно шагаю, состояние быстро улучшается. В парке обязательно пью липецкую минеральную воду – это лучшее утреннее средство, на мой взгляд. С собой прихвачу еще и баклажку «целебной жидкости», которая уже дома отлично снимет последние симптомы вчерашнего.
В общем, как говорится, «Люди, не болейте!».
В ТЕМУ!
Как победить запах перегара
Знаете ли вы, что самое сильное «амбре» возникает после употребления пива? На втором месте – вино, но вообще любой алкоголь способствует неприятному запаху: «нехороший воздух» скапливается в наших легких и травит окружающих. Но есть один универсальный народный способ – прожевать утром примерно треть чайной ложки растворимого кофе или зерен (Не выпить кофе, а употребить именно сухой!). Еще лучше подойдут кофейные зерна в шоколаде – такие иногда можно найти в магазинах. Два или три зерна убивают запах перегара начисто!
фото wineandwater.ru
9 854
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