В России

29 минут назад

Задержание сотрудников ФТС связали с контрабандой наличных

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Дело в отношении высокопоставленных чиновников Федеральной таможенной службы (ФТС) России возбуждено по статье «Мошенничество» и может быть связано с попытками провезти через границу незадекларированную валюту,сообщил «Известиям» источник, близкий к ФТС.

Он рассказал, что преступления были выявлены в рамках расследования другого дела, связанного с бизнес-джетами и нелегальным трафиком, которому покровительствовала замначальника отдела собственной безопасности Управления на транспорте МВД по ЦФО Нина Сальникова.

По мнению источника, в отношении задержанных 23 декабря чиновников возбуждено дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Также он считает, что сотрудники ФТС подозреваются в согласовании решения о переквалификации дел в отношении пассажиров, провозивших незадекларированную валюту. 


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