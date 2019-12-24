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50 минут назад

Утверждены новые правила экзамена на водительские права

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Утверждены новые правила экзамена на водительские права

Дмитрий Медведев подписал постановление о правилах проведения экзамена для получения водительских прав

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о введении новой процедуры сдачи экзамена на получение водительских прав. В частности, этапы "площадка" и "город" заменят единым испытанием по вождению. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на текст постановления.

Также впервые будет разрешена учебная езда на магистралях. Практическая часть будет длиться полчаса и объединит управление автомобилем на закрытой площадке и в городской среде. При этом кандидат не получит возможности заранее проехать по маршруту, так как будет публиковаться лишь примерный список улиц.

Новое постановление уточняет сроки проведения повторных экзаменов: в случае, если кандидат не пройдет тест с третьей попытки, то в следующий раз экзамен можно будет пройти снова не ранее чем через месяц, но не позже чем через три месяца.

Также кандидат сможет обжаловать итоги экзамена при неудовлетворительной оценке.

Если у автошколы на момент обучения не было соответствующей лицензии, то будущего водителя не допустят до экзамена в ГИБДД.
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