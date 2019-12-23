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На Камчатке муж задушил жену через десять дней после свадьбы
Мужчину задержали при попытке спрятать тело
В камчатском городе Вилючинске погибла молодая женщина. Супруг задушил ее проводом. Тело мертвой жены он сначала хранил в квартире, а затем обмотал скотчем попытался спрятать в лесу. Мужчину задержали при попытке спрятать тело убитой супруги. Об этом сообщает издание Кам24.
37-летний мужчина и 27-летняя женщина (ее зовут Настя) поженились 7 декабря. По предварительным данным, конфликт, который привел к трагедии, произошел в семье спустя десять дней после свадьбы – 17 декабря. Жена увидела в телефоне супруга переписку с другой женщиной и обвинила его в неверности. Начался семейный скандал. Мужчина сильно ударил свою жену, а затем задушил, обмотав шею проводом.
Совершив преступление, злоумышленник проводил время с семилетним сыном убитой им женщины, ездил с ним в аквапарк. Труп пролежал в квартире до 21 декабря. Затем мужчина обмотал его скотчем и надел с двух сторон мешки для мусора. После этого он позвонил другу и попросил, чтобы тот заехал к нему и помог кое-что выбросить. В результате тело женщины в багажнике вывезли к озеру Вилюй.
В лесополосе у озера двух подозрительных людей, которые несли что-то тяжелое, увидел мужчина. Случайный свидетель спугнул злоумышленников. Они бросили труп на снег, побежали к машине и уехали. Очевидец позвонил в полицию и сообщил номер автомобиля, на котором скрылись преступники. Был объявлен план перехват. Машину попытались остановить на КПП на выезде из Вилючинска, однако она прорвалась через шлагбаум. Началась погоня, для задержания преступников полицейским пришлось применить оружие. Машину задержали в черте города Елизово, в ней находился только водитель. Подозреваемый в убийстве, скрылся, но в течение нескольких часов был задержан. Сейчас он находится в ИВС.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», расследование и выяснение обстоятельств произошедшего продолжается.
37-летний мужчина и 27-летняя женщина (ее зовут Настя) поженились 7 декабря. По предварительным данным, конфликт, который привел к трагедии, произошел в семье спустя десять дней после свадьбы – 17 декабря. Жена увидела в телефоне супруга переписку с другой женщиной и обвинила его в неверности. Начался семейный скандал. Мужчина сильно ударил свою жену, а затем задушил, обмотав шею проводом.
Совершив преступление, злоумышленник проводил время с семилетним сыном убитой им женщины, ездил с ним в аквапарк. Труп пролежал в квартире до 21 декабря. Затем мужчина обмотал его скотчем и надел с двух сторон мешки для мусора. После этого он позвонил другу и попросил, чтобы тот заехал к нему и помог кое-что выбросить. В результате тело женщины в багажнике вывезли к озеру Вилюй.
В лесополосе у озера двух подозрительных людей, которые несли что-то тяжелое, увидел мужчина. Случайный свидетель спугнул злоумышленников. Они бросили труп на снег, побежали к машине и уехали. Очевидец позвонил в полицию и сообщил номер автомобиля, на котором скрылись преступники. Был объявлен план перехват. Машину попытались остановить на КПП на выезде из Вилючинска, однако она прорвалась через шлагбаум. Началась погоня, для задержания преступников полицейским пришлось применить оружие. Машину задержали в черте города Елизово, в ней находился только водитель. Подозреваемый в убийстве, скрылся, но в течение нескольких часов был задержан. Сейчас он находится в ИВС.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», расследование и выяснение обстоятельств произошедшего продолжается.