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14 минут назад
Липецкая вечЁрка: обрезание депутатов, затянувшийся ремонт и трамвайные страсти
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 20 декабря.
Чаще всего липчане сегодня делились мнениями насчет перемен в политике. В Липецком горсовете в следующем году, когда он будет переизбран, станет на 12 человек меньше: четыре депутата-«единоросса» предложили изменить 34-ю статью Устава Липецка, в которой сказано, что «Городской Совет состоит из 48 депутатов», а также о том, что «Выборы депутатов городского Совета проводятся по смешанной избирательной системе, при которой 12 депутатов избираются по пропорциональной избирательной системе с закрытыми списками кандидатов, 36 депутатов избираются по мажоритарной избирательной системе» (т.е.12 депутатов избираются по партийным спискам, а 36 - простым большинством голосов в одномандатных округах).
Не менее активно читатели обсуждали новость «Нижний парк еще «в земле». Сегодня пятница. А по пятницам с недавних пор корреспонденты GOROD48 ходят в Нижний парк. Тем более, что в прошлую пятницу глава Липецка пообещала губернатору закончить 20 декабря все грязные работы: земляные и по укладке плитки. То, что сделано за неделю, впечатляет. Там, где был насыпан песок, уже лежит тротуарная плитка. Во многих местах черноземом отсыпаны будущие газоны. Монтируются фонари.
«Денег нет, но за трамвай держитесь!». Так можно озаглавить встречу экспертов и чиновников. Первые стоят на том, что отказ от трамвая – губительная практика, вторые готовы ответить на этот призыв дефицитным бюджетом.
Кстати, о транспорте. Завтра «Петровские забавы» изменят движение нескольких автобусных маршрутов. Все по классике, то есть как в вечер празднования Дня города, но только с коррективами по времени.
Не менее активно читатели обсуждали новость «Нижний парк еще «в земле». Сегодня пятница. А по пятницам с недавних пор корреспонденты GOROD48 ходят в Нижний парк. Тем более, что в прошлую пятницу глава Липецка пообещала губернатору закончить 20 декабря все грязные работы: земляные и по укладке плитки. То, что сделано за неделю, впечатляет. Там, где был насыпан песок, уже лежит тротуарная плитка. Во многих местах черноземом отсыпаны будущие газоны. Монтируются фонари.
«Денег нет, но за трамвай держитесь!». Так можно озаглавить встречу экспертов и чиновников. Первые стоят на том, что отказ от трамвая – губительная практика, вторые готовы ответить на этот призыв дефицитным бюджетом.
Кстати, о транспорте. Завтра «Петровские забавы» изменят движение нескольких автобусных маршрутов. Все по классике, то есть как в вечер празднования Дня города, но только с коррективами по времени.
84