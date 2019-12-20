Общество

53 минуты назад

«Петровские забавы» изменят движение нескольких автобусных маршрутов

6 466
#транспорт
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«Петровские забавы» изменят движение нескольких автобусных маршрутов
Как сообщили в городском департаменте транспорта,  21декабря  в связи с проведением публичного фестиваля «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки» в период с 8.30 до окончания праздничных мероприятий (ориентировочно до 19.00) в пути следования городского пассажирского транспорта будут внесены следующие изменения:

- автобусы маршрутов №№ 33 (по схеме «А»), 306 и 322 в прямом направлении по утвержденной схеме, в обратном направлении «… - пл. Мира – ул. Неделина – ул. Фрунзе – далее по маршруту».

- автобусы маршрутов №№27, 30, 308к, 330 в прямом направлении «… - проспект Победы – ул. Неделина – ул. Фрунзе – ул. Октябрьская - далее по маршруту», в обратном направлении «... – пл. Мира – ул. Неделина – пл. Победы - проспект Победы - далее по маршруту»;

- автобусы маршрута №359 «… - ул. Фрунзе - ул. Октябрьская – ул. Карла Маркса – ул. Неделина – ул. Фрунзе – далее по маршруту».

- автобусы маршрута № 28 в прямом направлении по утвержденной схеме, в обратном направлении «… - пл. Мира – ул. Неделина – ул. 50 лет НЛМК – далее по маршруту».

После завершения публичных мероприятий движение всех видов пассажирского транспорта будет осуществляться по утвержденным схемам.

6 466
#транспорт
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Комментарии (6)

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5 минут назад
Петровские забавы-это нажремся и будем окно в европу рубить
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Гуляй рванина

6 минут назад
...
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Гость

6 минут назад
А завтра в Сселках будут забавы в школе 35 в 10 утра.Кто скажет.А то тишина.
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Мама Стифлера

14 минут назад
Праздник каждый день! Продолжают пирушками уводить людей от их проблем в царство розовых очков. Недолго осталось
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Мореман

31 минуту назад
Все пропью но флот не апозорю
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КачОК

36 минут назад
В такую погоду только забавляться))) эх, гуляй мужик пропивай что есть!
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