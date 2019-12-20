«Петровские забавы» изменят движение нескольких автобусных маршрутов

Как сообщили в городском департаменте транспорта, 21декабря в связи с проведением публичного фестиваля «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки» в период с 8.30 до окончания праздничных мероприятий (ориентировочно до 19.00) в пути следования городского пассажирского транспорта будут внесены следующие изменения:



- автобусы маршрутов №№ 33 (по схеме «А»), 306 и 322 в прямом направлении по утвержденной схеме, в обратном направлении «… - пл. Мира – ул. Неделина – ул. Фрунзе – далее по маршруту».



- автобусы маршрутов №№27, 30, 308к, 330 в прямом направлении «… - проспект Победы – ул. Неделина – ул. Фрунзе – ул. Октябрьская - далее по маршруту», в обратном направлении «... – пл. Мира – ул. Неделина – пл. Победы - проспект Победы - далее по маршруту»;



- автобусы маршрута №359 «… - ул. Фрунзе - ул. Октябрьская – ул. Карла Маркса – ул. Неделина – ул. Фрунзе – далее по маршруту».



- автобусы маршрута № 28 в прямом направлении по утвержденной схеме, в обратном направлении «… - пл. Мира – ул. Неделина – ул. 50 лет НЛМК – далее по маршруту».



После завершения публичных мероприятий движение всех видов пассажирского транспорта будет осуществляться по утвержденным схемам.



