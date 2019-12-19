В Липецке проверили торговцев пиротехникой

Сегодня в Липецке сотрудники МЧС провели рейд по точкам, торгующим праздничными пиротехническими изделиями.





Во время рейда сотрудники МЧС проверили три объекта. В первых двух, на проспекте 60 лет СССР, выявлены мелкие нарушения. Владельцы ларьков вызваны в ГУ МЧС РФ по Липецкой области, где будет решаться вопрос с привлечением их к административной ответсвенности. На улице Шерстобитова один из предпринимателей разместил свой павильон слишком близко к торговому центру. По существующим правилам временный объект должен располагаться от строений на расстоянии не менее 15 метров. Предприниматель это условие нарушил.



Самые распространенные нарушения выявленные сегодня во время рейда, это - отсутствие удостверений у продавцов, свидетельствующие о прохождении ими обучения правилам пожарной безопасности и расположение обогревателей рядом со стеллажами с пиротехникой.



Владельцы павильонов вызваны в ГУ МЧС, где будет решаться вопрос о привлечении их к административной ответственности.



По существующим правилам, фейерверки должны продаваться лицам не младше 16 лет. А вот тут проверяемые сегодня проевили излишнюю осторожность. Во всех павильонах висели объявляения, что пиротехника продается только лицам достигшим 18-летнего возрасата.



Сам же торговый объект не должен быть по площади менее 25 квадратных метров, а временный павильон не может располагаться от других строений на расстоянии менее 15 метров, как сказано выше. На объекте обязательно наличие первичных средств пожаротушения – огнетушителя. Продавец должен быть обучен правилам пожарной безопасности. В торговой точке должно находиться не более 1200 кг продукции (вес вместе с упаковкой). Все инструкции к каждому виду огненной продукции обязательно должны быть на русском языке, на каждое наименование товара должен иметься сертификат. Сама же торговая точка должна иметь такую конструкцию, чтобы исключать доступ людей к фейерверкам.



Нелегальная торговля фейерверками категорически запрещена. В ГУ МЧС работает телефон доверия, по которому можно сообщить о нелегальной торговле фейерверками – 22-86-60.

