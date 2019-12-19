Бизнес

55 минут назад

ПАО Банк ЗЕНИТ стал победителем XV премии «Финансовая элита России 2019»

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#Банк ЗЕНИТ
Банк ЗЕНИТ стал лауреатом независимой премии «Финансовая элита России» в номинации «Динамика развития» за успешную трансформацию бизнеса в результате реализации трехлетней стратегии Банка. За короткий период Банк стал прибыльным и повысил качество кредитного портфеля до среднерыночных значений. По итогам 9 месяцев 2019 года чистая прибыль по МСФО составила 2,5 млрд. рублей против убытка в 1,5 млрд. рублей 2017 года. Банк расширил географию присутствия до 25 регионов страны, заложив надежную основу для дальнейшего развития бизнеса.

В ноябре 2019 года Банк ЗЕНИТ завершил важный этап преобразований, присоединив дочерние банки одноименной Группы АБ «Девон-кредит» и ПАО Липецккомбанк. Теперь клиентская база Банка ЗЕНИТ превышает 450 тыс. физических лиц и 27 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. За счет консолидации размер активов вырос до 251 млрд. рублей, капитал увеличился до 37,5 млрд. рублей.

«По итогам трехлетней трансформации на финансовом рынке сегодня работает здоровый и прибыльный банк с 25-летней историей. Мы рады, что экспертный совет высоко оценил достижения команды Банка. Это еще раз подтверждает верность выбранного вектора развития. Мы продолжим внедрять цифровые решения и совершенствовать продуктовую линейку, чтобы стать еще ближе и удобнее для своих клиентов», - отметил старший вице-президент Банка ЗЕНИТ Константин Рыбаков.

Также Банковская Группа ЗЕНИТ получила награду в номинации «Надежность» в подгруппе «Факторинговые компании». В 2018 году компания «Зенит Финанс» стала одним из крупнейших игроков на рынке, заняв 8 позицию по объему портфеля. По словам вице-президента Банка ЗЕНИТ Андрея Муравьева, высоких показателей удалось достичь благодаря доверительным партнерским отношениям и индивидуальному подходу к каждому клиенту.

Премия «Финансовая элита России» вручается с 2005 года. Ее лауреатами становятся компании финансового сектора, показавшие выдающиеся результаты деятельности и подтвердившие свою надежность, деловую репутацию и динамику развития. Шорт-лист лучших компаний финансового сектора формировался на основе аналитических данных ведущего рейтингового агентства России «Эксперт РА» и аналитической компании «Эксперт Бизнес-решения».

Банковская группа ЗЕНИТ образована в 2005 году и объединяет ПАО Банк ЗЕНИТ Сочи и ПАО Спиритбанк. ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина владеет 71,1% акций Банковской группы ЗЕНИТ. Группа представлена в 25 регионах Российской Федерации, собственная сеть продаж насчитывает 147 точек. Группа обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает с более чем 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- (RAEX (Эксперт РА)).
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#Банк ЗЕНИТ

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