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40 минут назад
Названы самые опасные алкогольные напитки
Остерегайтесь этих коварных напитков в новогоднюю ночь
Что выпить, чтобы хорошо провести новогоднюю ночь? Профессор Брайтонского университета (Великобритания) Хал Сосабовски внес свою лепту в обсуждение новогоднего меню. По его словам крепленые вина - такие как херес и портвейн, это оптимальный способ быстро напиться "до поросячьего визга".
В этих напитках высокое содержание алкоголя (около 20%), также они хорошо всасываются в кровоток. По словам специалиста, опасными также являются виски и другие крепкие напитки, поскольку они приводят к сильному опьянению, сообщает Лента.ру. При этом из-за высокого градуса они медленно всасываются кровеносной системой, так как подавляют работу клеток желудка, отметил Сосабовски. Он также предостерег от игристых вин, которые приводят к быстрому опьянению.
Врач отмечает, что не стоит пытаться чередовать алкоголь с водой, чтобы замедлить опьянение, если речь идет о крепких напитках с содержанием спирта в 40 процентов. Также не рекомендуется запивать легкие напитки тяжелыми.
Ранее сообщалось, что употребление любых доз спиртного повышает риск смертельно опасных заболеваний.
В этих напитках высокое содержание алкоголя (около 20%), также они хорошо всасываются в кровоток. По словам специалиста, опасными также являются виски и другие крепкие напитки, поскольку они приводят к сильному опьянению, сообщает Лента.ру. При этом из-за высокого градуса они медленно всасываются кровеносной системой, так как подавляют работу клеток желудка, отметил Сосабовски. Он также предостерег от игристых вин, которые приводят к быстрому опьянению.
Врач отмечает, что не стоит пытаться чередовать алкоголь с водой, чтобы замедлить опьянение, если речь идет о крепких напитках с содержанием спирта в 40 процентов. Также не рекомендуется запивать легкие напитки тяжелыми.
Ранее сообщалось, что употребление любых доз спиртного повышает риск смертельно опасных заболеваний.