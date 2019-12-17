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40 минут назад

Названы самые опасные алкогольные напитки

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Названы самые опасные алкогольные напитки

Остерегайтесь этих коварных напитков в новогоднюю ночь

Что выпить, чтобы хорошо провести новогоднюю ночь? Профессор Брайтонского университета (Великобритания) Хал Сосабовски внес свою лепту в обсуждение новогоднего меню. По его словам крепленые вина - такие как херес и портвейн, это оптимальный способ быстро напиться "до поросячьего визга".

В этих напитках высокое содержание алкоголя (около 20%), также они хорошо всасываются в кровоток. По словам специалиста, опасными также являются виски и другие крепкие напитки, поскольку они приводят к сильному опьянению, сообщает Лента.ру. При этом из-за высокого градуса они медленно всасываются кровеносной системой, так как подавляют работу клеток желудка, отметил Сосабовски. Он также предостерег от игристых вин, которые приводят к быстрому опьянению.

Врач отмечает, что не стоит пытаться чередовать алкоголь с водой, чтобы замедлить опьянение, если речь идет о крепких напитках с содержанием спирта в 40 процентов. Также не рекомендуется запивать легкие напитки тяжелыми.

Ранее сообщалось, что употребление любых доз спиртного повышает риск смертельно опасных заболеваний.
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