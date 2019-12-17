В России
46 минут назад
Пенсионер нашёл сумку с миллионом рублей
Мужчина отнес сумку в полицию
В Оренбургской области пожилой мужчина нашёл на дороге инкассаторскую сумку, в которой был 1 млн рублей, и отнёс её в полицию, сообщает RT.
Инцидент произошел в Новосергиевском районе. По данным МВД, инкассатор получил выручку в одной из организаций, положил сумку на крышу автомобиля и начал движение. Приехав в банк, сотрудник не обнаружил мешок с деньгами. О пропаже он сообщил в полицию.
Финансовая организация, которая чуть не лишилась крупной суммы, намерена вознаградить пенсионера, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону. В ведомстве добавили, что пенсионер принёс «всю сумму, потерянную сотрудником финансовой организации».
Инцидент произошел в Новосергиевском районе. По данным МВД, инкассатор получил выручку в одной из организаций, положил сумку на крышу автомобиля и начал движение. Приехав в банк, сотрудник не обнаружил мешок с деньгами. О пропаже он сообщил в полицию.
Финансовая организация, которая чуть не лишилась крупной суммы, намерена вознаградить пенсионера, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону. В ведомстве добавили, что пенсионер принёс «всю сумму, потерянную сотрудником финансовой организации».