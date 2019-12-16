В России
29 минут назад
Житель Перми устроил стрельбу из автомата в центре города
В Сеть попало видео со стреляющим из автомата мужчиной
В соцсетях появилось видео, на котором снят мужчина, стреляющий из автомата. Автор пишет, что короткий ролик был снят 14 декабря около ночного клуба на улице Монастырской. На кадрах видно, что мужчина высунулся из окна автомобиля и стреляет из автомата в небо.
Мужчина сидит на пассажирском сидении, после того, как он выдал автоматную очередь, водитель увозит его в неизвестном направлении.
Сотрудниками полиции по факту стрельбы из автомобиля в Ленинском районе проводится проверка, устанавливаются личности, причастные к инциденту. Никто из людей не пострадал, - передает издание progorod59.
В МВД добавили, что с места происшествия изъяли гильзы от оружия и отправили их на экспертизу.
Мужчина сидит на пассажирском сидении, после того, как он выдал автоматную очередь, водитель увозит его в неизвестном направлении.
Сотрудниками полиции по факту стрельбы из автомобиля в Ленинском районе проводится проверка, устанавливаются личности, причастные к инциденту. Никто из людей не пострадал, - передает издание progorod59.
В МВД добавили, что с места происшествия изъяли гильзы от оружия и отправили их на экспертизу.