Погода в Липецке

11 минут назад

В Липецкой области до +5, мокрый снег и дождь

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#дождь
В Липецкой области до +5, мокрый снег и дождь

В ближайшие трое суток в Липецкой области ожидается очень теплая погода. Ночью 17 и 18 декабря регион окажется под влиянием фронтов Атлантического циклона — местами пройдут небольшие кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем будет без осадков, 19 декабря осадки не прогнозируется. Среднесуточные температуры воздуха составят от 1 до 5 градусов тепла, что на 8-11 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие дождь и мокрый снег, местами гололед, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет от 0 до 5 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие дождь и мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Температура ночью будет от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем она составит от 1 до 3 градусов тепла.

День 17 декабря стал самым теплым в Липецке в 2017 году, тогда в городе было +7 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 31 градус мороза.

47
#дождь

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