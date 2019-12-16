Происшествия

26 минут назад

У Октябрьского моста под «Тойоту Ленд Крузер» попал мужчина

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#авария #ДТП
У Октябрьского моста под «Тойоту Ленд Крузер» попал мужчина
Сегодня днем в Липецке у Октябрьского моста под колеса автомобиля «Тойота Ленд Крузер» попал мужчина.

Авария произошла на пешеходном переходе у остановки «Улица Речная». Как рассказал GOROD48 водитель автомобиля, он проезжал переход на зеленый для автомобилей сигнал светофора, и в этот момент на дорогу выбежал мужчина. 

Пешеход получил переломы ребер и травму ноги. Его доставили в больницу. 

Водитель «Тойоты» просит откликнутся свидетелей аварии и владельцев авторегистраторов, которые могли зафиксировать ДТП (920-240-20-12, Богдан).

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#авария #ДТП

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