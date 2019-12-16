Погода в Липецке

сегодня, 10:42

В Липецке опять ждут туман

1 370
#туман
В Липецке опять ждут туман
В ближайшие 1-3 часа в Липецке и области ожидается туман с видимостью менее 500 метров. Об этом предупреждает Главное управление МЧС РФ по региону.
1 370
#туман

Комментарии (1)

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сёрфер

сегодня, 10:53
с нетерпением, ужасом а некоторые и с трепетом)))
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