В Приамурье звонят из Липецкой области и просят скинуться деньгами на прием «высокой комиссии»

Звонят в администрации районов Амурской области и в крупные учреждения

Правительство Амурской области и местное УМВД распространило предупреждение о мошенниках, которые звонят в районы и, представляясь сотрудниками аппарата правительства, требуют с руководства муниципалитетов и крупных предприятий деньги для достойной встречи высоких гостей.



По данным правоохранителей, звонки поступают из Липецкой области. Полиция предупреждает о мошенниках и просит всех пострадавших обратиться в УМВД Амурской области.



