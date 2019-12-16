Общество

53 минуты назад

В Приамурье звонят из Липецкой области и просят скинуться деньгами на прием «высокой комиссии»

3 597
#мошенничество
2
В Приамурье звонят из Липецкой области и просят скинуться деньгами на прием «высокой комиссии»

Звонят в администрации районов Амурской области и в крупные учреждения

Правительство Амурской области и местное УМВД распространило предупреждение о мошенниках, которые звонят в районы и, представляясь сотрудниками аппарата правительства, требуют с руководства муниципалитетов и крупных предприятий деньги для достойной встречи высоких гостей.

По данным правоохранителей, звонки поступают из Липецкой области. Полиция предупреждает о мошенниках и просит всех пострадавших обратиться в УМВД Амурской области.

3 597
#мошенничество
2

Комментарии (3)

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Скучающая публика

29 минут назад
Если не матерились,то не липецкие .
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Вася Алёхин

30 минут назад
Это Липецке полЮцейские ищут деньги для встречи нового начальника УВД....Молодцы, смекалку проявили, а то всё время на эти мероприятия с личного состава собирали......
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А ещё

32 минуты назад
При строительстве бассейна в кузьминских отвержках Логвинов АВ и Тагиев НМО кинули рабочих на 10 лямов.
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