Общество
53 минуты назад
В Приамурье звонят из Липецкой области и просят скинуться деньгами на прием «высокой комиссии»
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Звонят в администрации районов Амурской области и в крупные учреждения
Правительство Амурской области и местное УМВД распространило предупреждение о мошенниках, которые звонят в районы и, представляясь сотрудниками аппарата правительства, требуют с руководства муниципалитетов и крупных предприятий деньги для достойной встречи высоких гостей.
По данным правоохранителей, звонки поступают из Липецкой области. Полиция предупреждает о мошенниках и просит всех пострадавших обратиться в УМВД Амурской области.
По данным правоохранителей, звонки поступают из Липецкой области. Полиция предупреждает о мошенниках и просит всех пострадавших обратиться в УМВД Амурской области.
3 597
Скучающая публика
Вася Алёхин
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