Общество

сегодня, 12:07

На каждого жителя Липецкой области приходится 4,4 банковских вклада

5 408
#вклады
1
На каждого жителя Липецкой области приходится 4,4 банковских вклада

Почти 5,1 миллиона счетов были открыты в отделениях российских банков в Липецкой области на конец первого полугодия 2019 года — на каждого жителя региона приходилось 4,4 счета. В среднем по России этот показатель был выше: 5,9 вклада на человека — соответствующие данные содержатся в справке о количестве счетов, опубликованной на сайте Центробанка РФ.

Физическим лицам принадлежали абсолютное большинство открытых счетов — 99,5%, или 5,07 миллиона. У клиентов-юридических лиц действовали 28 тысяч счетов. Всего на 1 июля в Липецкой области было 272 учреждения банковской системы, или 235 учреждений на миллион жителей против 207 на миллион населения в среднем по стране. Меньше всего отделений банков приходилось на жителей Ингушетии (28), Дагестана (34), Чечни (35). Максимальный охват банковскими учреждениями был в Чукотском автономном округе - 435 учреждений на миллион населения, Магаданской области (378), Курганской области (312).

Через платежную систему Банка России в Липецкой области за первое полугодие банки осуществили чуть более 2,5 миллиона переводов денежных средств общим объемом 667 миллиардов 031,7 миллионов рублей. В среднем ежедневно банки проводили 11 тысяч переводов на 4,1 миллиарда рублей. Максимальное число таких банковских операций могло достигать 20 тысяч с объемом отправленных средств до 6,6 миллиарда, в некоторые из выходных это значение составляло «ноль».

5 408
#вклады
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Какой смысл

9 минут назад
Делать банковский вклад в России,если годовая инфляция больше процентов по вкладу?
ответить

Калдырь

30 минут назад
У меня нет вклада, значит у кого-то их 8,8.
ответить

Голодные укропы

36 минут назад
Откуда ватники берут деньги?
ответить

Медведев

45 минут назад
Я знаю, деньги есть
ответить

данковчанин

51 минуту назад
Можно иметь вклады, а денег на них нет. У многих в сбере есть вклады со " старых" времен с "копейками". Так что такая информация атериальное состояние людей не характеризует.
ответить

Еще в рубрике

Сегодня в Липецке весь день продержится туман
#туман
4
Сегодня в Липецке весь день продержится туман

сегодня, 09:41

Общество
В Липецке либералы обсуждали участие в выборах
#выборы
75
В Липецке либералы обсуждали участие в выборах

вчера, 14:59

Общество
Спасатели предупредили об ухудшении погоды
#погода #гололед
9
Спасатели предупредили об ухудшении погоды

вчера, 13:22

Общество
За продажу 6 бутылок алкоголя предприниматель заплатит 600 тысяч рублей штрафа
#нарушение #алкоголь
11
За продажу 6 бутылок алкоголя предприниматель заплатит 600 тысяч рублей штрафа

вчера, 09:16

Общество
Точка в истории липецкого трамвая еще не поставлена
#трамвай
226
Точка в истории липецкого трамвая еще не поставлена

13.12.2019 18:31

Общество
«И потом эту грязь повезут по всему городу» (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
117
«И потом эту грязь повезут по всему городу» (ФОТО)

13.12.2019 15:13

Общество