На каждого жителя Липецкой области приходится 4,4 банковских вклада

Почти 5,1 миллиона счетов были открыты в отделениях российских банков в Липецкой области на конец первого полугодия 2019 года — на каждого жителя региона приходилось 4,4 счета. В среднем по России этот показатель был выше: 5,9 вклада на человека — соответствующие данные содержатся в справке о количестве счетов, опубликованной на сайте Центробанка РФ.

Физическим лицам принадлежали абсолютное большинство открытых счетов — 99,5%, или 5,07 миллиона. У клиентов-юридических лиц действовали 28 тысяч счетов. Всего на 1 июля в Липецкой области было 272 учреждения банковской системы, или 235 учреждений на миллион жителей против 207 на миллион населения в среднем по стране. Меньше всего отделений банков приходилось на жителей Ингушетии (28), Дагестана (34), Чечни (35). Максимальный охват банковскими учреждениями был в Чукотском автономном округе - 435 учреждений на миллион населения, Магаданской области (378), Курганской области (312).

Через платежную систему Банка России в Липецкой области за первое полугодие банки осуществили чуть более 2,5 миллиона переводов денежных средств общим объемом 667 миллиардов 031,7 миллионов рублей. В среднем ежедневно банки проводили 11 тысяч переводов на 4,1 миллиарда рублей. Максимальное число таких банковских операций могло достигать 20 тысяч с объемом отправленных средств до 6,6 миллиарда, в некоторые из выходных это значение составляло «ноль».