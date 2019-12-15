В России
38 минут назад
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
ын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Молодой человек опубликовал видео с места происшествия в сториз.
"Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол. Это третья авария. Жесть какая-то", — отметил Шульгин.
По его словам, ничего серьезного не произошло. Машины лишь слегка ударились друг о друга.
"Ничего страшного. На моей машине только рамку номерную надо поменять. Даже гайцов не стали вызывать", — добавил Шульгин.
В первый раз Арсений Шульгин попал в ДТП 8 декабря. Он ехал в Санкт-Петербург вместе со своей девушкой на концерт матери. Автомобиль занесло на мокрой трассе, машина врезалась в отбойник.
Молодые люди получили травмы и попали в больницу. Сразу же после выписки Шульгин стал участником второй аварии: в его такси въехал автобус, сообщает ria.ru
Молодой человек опубликовал видео с места происшествия в сториз.
"Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол. Это третья авария. Жесть какая-то", — отметил Шульгин.
По его словам, ничего серьезного не произошло. Машины лишь слегка ударились друг о друга.
"Ничего страшного. На моей машине только рамку номерную надо поменять. Даже гайцов не стали вызывать", — добавил Шульгин.
В первый раз Арсений Шульгин попал в ДТП 8 декабря. Он ехал в Санкт-Петербург вместе со своей девушкой на концерт матери. Автомобиль занесло на мокрой трассе, машина врезалась в отбойник.
Молодые люди получили травмы и попали в больницу. Сразу же после выписки Шульгин стал участником второй аварии: в его такси въехал автобус, сообщает ria.ru