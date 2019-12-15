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47 минут назад

Представительница Ямайки стала Мисс мира 2019

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Представительница России оказалась одной из полуфиналисток, однако не смогла выйти в финал

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне. Обладательница титула "Мисс Россия 2019", уроженка Ростовской области Алина Санько, представлявшая на конкурсе РФ, была одной из 12 полуфиналисток, однако не оказалась среди пяти девушек, вышедших в финал.

Второе место досталось темнокожей француженке Офели Мезино, третье - представительнице Индии Суман Ратансингх Рао.

Новой обладательнице короны "Мисс мира" 23 года. Она изучает психологию и феминологию в Университете штата Флорида (США). Среди ее хобби: кулинария, волонтерство, ведение видеоблога и пение. Именно последнее увлечение помогло Сингх одержать победу в конкурсе талантов, что открыло ей прямой путь в полуфинал. Ямайская конкурсантка, которая может похвастаться умением петь оперные арии, исполнила для жюри и зрителей знаменитую песню американки Уитни Хьюстон (1963-2012) I have nothing ("У меня ничего нет").

"Мне кажется, что на этой сцене я представляю нечто особенное - поколение женщин, которые стремятся изменить мир. Не могу сказать, что я чем-то выделяюсь среди других конкурсанток, но моя отличительная черта - это моя страсть помогать другим женщинам и делать все для того, чтобы у них были те же возможности, которые были у меня", - сказала Сингх, отвечая на вопрос британского телеведущего и члена жюри конкурса Пирса Моргана о том, почему именно она заслуживает победы, сообщает tass.ru

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