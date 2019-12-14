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6 минут назад

Четверть российских школ ограничили использование детьми телефонов

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Четверть российских школ ограничили использование детьми телефонов
Более 10,6 тысячи - почти четверть - российских школ ограничили использование детьми мобильных телефонов, заявила министр просвещения Ольга Васильева.

"У нас уже есть конкретные цифры: 10 тысяч 628 школ - то есть примерно каждая четвертая - выполнили рекомендации и ограничили телефоны во время уроков", - сказала министр на "Деловом завтраке" в "Российской газете".

Она уточнила, что в Северной Осетии, Ингушетии, Белгородской области такое решение приняли 100% школ, в Камчатском крае - 37,5%, Магаданской области - 53,3%, Пермском крае - 58,8%, республике Марий Эл - 63,8%, Удмуртии - 60,9%, Кемеровской области - 67,3%, Курганской области - 50,9%, Свердловской области - 65,3%.

"Более того, три четверти опрошенных, и я с ними абсолютно солидарна, считают, что и педагоги должны ограничить использование телефонов во время процесса обучения", - добавила Васильева.

Ранее Минпросвещения рекомендовало региональным властям рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Рекомендации подготовлены на основе анализа международного опыта и по итогам опроса общественного мнения, проведенного Минпросвещения, Рособрнадзором и Роспотребнадзором. При необходимости и возможности школам рекомендуется предусмотреть места хранения мобильных телефонов учеников во время образовательного процесса, сообщает ria.ru

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