Игорь Воротынцев и его команда завоевали 5 медалей в чемпионате России по рукопашному бою (ФОТО)

В этом виде единоборств теперь официально существуют два направления.

Чемпионаты России по рукопашному бою давным-давно не обходятся без липчан на пьедестале почета. Чемпионат-2019 в Орле принес нашей команде 2 «золотые», 2 «серебряные» и 1 «бронзовую» награды.

В рукопашном бое – нововведения. Теперь официально наравне действуют два направления этого единоборства: собственно, бои и самооборона – набор технических приемов, которые спортсмены демонстрируют по заданию жюри. Эта система уже долгие году действует во многих стилях каратэ, где есть «кумитэ» (поединка) и «ката» (показательная техника). «Самооборону» ввели в обиход рукопашников из-за стремления еще дальше вывести зародившийся в нашей стране вид единоборств на международный уровень. Практика показала, что иностранцы гораздо охотнее предпочитают бесконтактную технику реальным боям.

В «боевом виде» наши спортсмены заработали одну медаль – Анна Михайлова взяла «бронзу» в весе свыше 75 кг.







Анна Михайлова на 3-й ступени пьедестала

Остальные земляки отличились в самообороне. Вице-президент областной федерации рукопашного боя Андрей Шишкин стал победителем среди мужчин старше 55 кг в весовой категории свыше 80 кг. На верхнюю ступень пьедестала почета поднялся и тренер Школы единоборств Игоря Воротынцева Павел Кузнецов среди мужчин 18-34 лет в весе свыше 80 кг.

Вторые места заняли Максим Сафонов (44-55 лет, свыше 80 кг) и сам Играющий тренер» Игорь Воротынцев (44-55 лет, до 75 кг).

Любопытно, что Воротынцев в финале уступил Дмитрию Пардаеву из Хабаровского края – тому самому, которого уверенно победил на «золотом» для себя Кубке мира-2019. Всему виной оказались некоторые новшества в правилах, но их изучение, как говорится, дело наживное.







Наша команда и президент Общероссийской федерации рукопашного боя Дмитрий Иванов (второй справа в верхнем ряду)