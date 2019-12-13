В Липецке совершено разбойное нападение на микрофинансовую организацию

Налётчик задержан

Вчера днем на улице Краснозаводской мужчина ворвался в помещение микрофинансовой организации, и, угрожая сотрудникам предметом, похожим на оружие потребовал деньги. Его добычей стали 2,5 тысяч рублей.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России, грабитель был задержан по горячим следам. Им оказался 30-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ.



