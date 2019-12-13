Происшествия

22 минуты назад

В Липецке совершено разбойное нападение на микрофинансовую организацию

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#разбой #ограбление
В Липецке совершено разбойное нападение на микрофинансовую организацию

Налётчик задержан

Вчера днем на улице Краснозаводской мужчина ворвался в помещение микрофинансовой организации, и, угрожая сотрудникам предметом, похожим на оружие потребовал деньги. Его добычей стали 2,5 тысяч рублей.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России, грабитель был задержан по горячим следам. Им оказался 30-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ.

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#разбой #ограбление

Комментарии (2)

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Ух

2 минуты назад
ОЧЕНЬ ЖАЛЬ!
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миротворец

3 минуты назад
от хорошей жизни однозначно пошел на это ... живет а достатке , решил от скуки повеселиться !
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