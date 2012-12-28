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1343
сегодня, 16:53
8

Годовалый ребёнок выпил жидкость для чистки труб и едва не умер

Сейчас ребёнок находится на лечении в НИИ Неотложной детской хирургии им. Рошаля в Москве.

В Липецкой области годовалый ребёнок выпил жидкость для чистки труб и едва не умер: врачи областной детской больницы вовремя успели оказать необходимую помощь, после чего малыша перевезли на лечение в Москву в НИИ Неотложной детской хирургии им. Рошаля.

«В одном из районов малыш, которому едва исполнился годик, выпил жидкость для прочистки труб. Родители сразу же попытались оказать первую помощь: промыть желудок, вызвать рвоту и отвезли мальчика в районную больницу. Оттуда семью направили в областную детскую больницу. По дороге машину встретила бригада медицины катастроф, которая перехватила ребенка и быстро доставила малыша в Липецк. Детские хирурги и реаниматологи стабилизировали ребенка и ввели в состояние искусственной комы. На утро его дообследовали, провели телемедицинский консилиум и транспортировали в НИИ Неотложной детской хирургии им. Рошаля», — сообщила в своём Telegram-канале и.о министра здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.

Сейчас ребенок находится на лечении в Москве.
медицина
дети
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Комментарии (8)

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Р
сегодня, 19:59
Дай бог спасли и дай бог будет все хорошо
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Правильный.
сегодня, 19:15
Спасибо большое врачам которые оказывали помощь ребенку.
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Правильный
сегодня, 19:06
Этот ребёнок с .. Красное. Дай бог родителям сил и терпения. А малышу дай бог выздровить.
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Лиза
сегодня, 18:20
Ребёнку 1 год, куда смотрели родители, почему они эту ядовитую жидкость оставили в зоне доступа своего малыша? Ребёнку, конечно, здоровья, но химический ожог бесследно не проходит...
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Клара
сегодня, 18:00
Когда мне было 11 лет,я в бутылку с водкой папе и маме наливала воды на 1/3,считая.что она вредна.Они только на праздники употребляли.Отец говорил : Ну и ну ,как стали делать напитки некачественно.Так что и взрслые могут пить то,что не всегда соответствует действительности.А от маленьких детей нужно всё прятать,что опасно для жизни и здоровья.Мы с сестрой в 6 и 3 лет,съели полкоробки витаминов.Стали красные,все в сыпи.Тоже думали-конфетки.
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я
сегодня, 17:46
Она что там вкусно пахнет что-ли, Алибасов Барик отравился тоже...
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эх
сегодня, 17:29
малышке скорейшего выздоровления конечно, но вот не пойму как в годик он мог выпить? это не 2, не 3 годика когда у них любопытство ко всему, а в год он еще и на ногах то не бось не стоял и получается что мать с отцом вообще не глядели за ребенком и трубочисты стоят в бутылочках детских в каждом углу, мутная история
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Правильный.
сегодня, 19:09
Люди не обсуждайте родителей не надо. Им и так сейчас тяжело. Лучше помолитесь богу что б малышка выздровил.
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