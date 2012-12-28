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Здоровье
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сегодня, 16:53
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Годовалый ребёнок выпил жидкость для чистки труб и едва не умер
Сейчас ребёнок находится на лечении в НИИ Неотложной детской хирургии им. Рошаля в Москве.
«В одном из районов малыш, которому едва исполнился годик, выпил жидкость для прочистки труб. Родители сразу же попытались оказать первую помощь: промыть желудок, вызвать рвоту и отвезли мальчика в районную больницу. Оттуда семью направили в областную детскую больницу. По дороге машину встретила бригада медицины катастроф, которая перехватила ребенка и быстро доставила малыша в Липецк. Детские хирурги и реаниматологи стабилизировали ребенка и ввели в состояние искусственной комы. На утро его дообследовали, провели телемедицинский консилиум и транспортировали в НИИ Неотложной детской хирургии им. Рошаля», — сообщила в своём Telegram-канале и.о министра здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.
Сейчас ребенок находится на лечении в Москве.
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