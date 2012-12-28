Статистика: в Липецкой области подорожали картофель и морковь, подешевели куры

В Липецкой области на прошлой неделе продолжили расти цены на картофель и овощные консервы для детского питания. Дешевели куры, лук и мука. Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 18 по 24 февраля) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.На прошлой неделе в Липецкой области больше всего подорожали морковь (+4,18%), бананы (+3,76%), картофель (+2,59%), свекла (+1,49%). На 1,54% стали дороже овощные консервы для детского питания и чай. Менее одного процента увеличились потребительские цены на свинину, сливочное и подсолнечное масло, маргарин, творог, сухие молочные смеси для детского питания, печенье, ржаной хлеб, гречка, макаронные изделия, водка.Заметнее всего на прошлой неделе подешевел лук — на 2,63%. Стоимость кур снизилась на 1,93%, на помидоры — на 1,61%, на огурцы — на 1,15%. Мука стала дешевле на 1,51%. Менее одного процента снизились цены на мороженую рыбу, сметану, яйца, пшеничный хлеб, рис, капусту.Недельная инфляция не затронула такие продукты, как говядина, баранина, пастеризованное молоко, сыр, сахар, соль, пшено, вермишель, яблоки.Из непродовольственных товаров заметно подорожала туалетная бумага — на 1,24%. Прибавили в цене джинсы для детей школьного возраста, школьные спортивные костюмы, детские футболки, зубные щетки, сигареты с фильтром. Лидером среди подешевевших товаров стали мужские носки (-1,42%), также снизилась стоимость туалетного мыла, шампуня, зубной пасты, спичек. Не изменилась стоимость мужских футболок, женских эластичных колготок, детских и взрослых кроссовок, хозяйственного мыла, стирального порошка, сухих кормов для животных.