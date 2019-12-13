В Липецке нашли два самовольно установленных киоска по торговле пиротехникой

Как сообщили в управлении потребительского рынка администрации города, 11 и 12 декабря на улицах Шерстобитова и Катукова сотрудники ведомства выявили два несанкционированных киоска с салютами и фейерверками. В течение 10 дней киоски должны снести.



В городском управлении по делам ГО и ЧС напоминают, что некачественная пиротехника, или неправильное обращение с ней становятся причинами пожаров и травм людей, главным образом, детей и подростков.



«Рейды, связанные с обеспечением безопасности новогодних праздников, в том числе по объектам торговли пиротехникой, во второй половине декабря, будут проводить сотрудники МЧС России по Липецкой области», - добили в Управлении по делам ГО и ЧС.

