Общество

24 минуты назад

В Липецке нашли два самовольно установленных киоска по торговле пиротехникой

4 305
#пиротехника
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В Липецке нашли два самовольно установленных киоска по торговле пиротехникой
Как сообщили в управлении потребительского рынка администрации города, 11 и 12 декабря на улицах Шерстобитова и Катукова сотрудники ведомства выявили два несанкционированных киоска с салютами и фейерверками. В течение 10 дней киоски должны снести.

 В городском управлении по делам ГО и ЧС напоминают, что некачественная пиротехника, или неправильное обращение с ней становятся причинами пожаров и травм людей, главным образом, детей и подростков. 

«Рейды, связанные с обеспечением безопасности новогодних праздников, в том числе по объектам торговли пиротехникой, во второй половине декабря, будут проводить сотрудники МЧС России по Липецкой области», - добили в Управлении по делам ГО и ЧС.
4 305
#пиротехника
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Комментарии (4)

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ALEX

2 минуты назад
будут проводить сотрудники МЧС России по Липецкой области», - добили в Управлении по делам ГО и ЧС.
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гостья

3 минуты назад
ой, так эту пиротехнику в любом киоске можно купить, стреляют уже целыми днями, только одни слова про правила пожарной безопасности, про закон о тишине. Где же исполняются эти законы? Также как и с парковками? Ставят машинки где хотят.
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Они

11 минут назад
И не скрывались ))))
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Ну и новость

11 минут назад
Мэр на всю. страну матом поливает и потом по паркам катается...
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