На улице Папина сегодня новое перекрытие дороги

Сегодня с 9.00 до 16.00 улица Папина будет перекрыта для движения от перекрестка с улицей Юных Натуралистов до Преображенской церкви. На улице будет проводится демонтаж островков безопасности.



Напомним, что на этой неделе с улицы Папина убирали высоковольтную линию электропередачи. Это позволит расширить проезжую часть.

