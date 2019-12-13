Общество

38 минут назад

На улице Папина сегодня новое перекрытие дороги

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#благоустройство
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На улице Папина сегодня новое перекрытие дороги
Сегодня с 9.00 до 16.00 улица Папина будет перекрыта для движения от перекрестка с улицей Юных Натуралистов до Преображенской церкви.  На улице будет проводится демонтаж островков безопасности.

Напомним, что на этой неделе с улицы Папина убирали высоковольтную линию электропередачи. Это позволит расширить проезжую часть.
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#благоустройство
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Комментарии (1)

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Епт

19 минут назад
Александр Афанасьев: место для благотворительности есть в сердце каждого! Простите, но его пост защитили от комментов! Нормально, нормально! А той зарплаты, которую поучают его работяги хватит на семью? А потом на благотворительность? Пропиарился, блин!
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