Общество
38 минут назад
На улице Папина сегодня новое перекрытие дороги
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Сегодня с 9.00 до 16.00 улица Папина будет перекрыта для движения от перекрестка с улицей Юных Натуралистов до Преображенской церкви. На улице будет проводится демонтаж островков безопасности.
Напомним, что на этой неделе с улицы Папина убирали высоковольтную линию электропередачи. Это позволит расширить проезжую часть.
Напомним, что на этой неделе с улицы Папина убирали высоковольтную линию электропередачи. Это позволит расширить проезжую часть.
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Епт