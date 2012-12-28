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сегодня, 13:36
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Терракотовая и розовая сетки: облизбирком утвердил формы бюллетеней для сентябрьских выборов

Бюллетеней будет два — для выборов по разным округам.

Избирательная комиссия Липецкой области утвердила формы бюллетеней для голосования на выборах депутатов областного Совета восьмого созыва. Их будет два вида — для областного избирательного округа и для одномандатного.

«Бюллетени защищены двумя типографскими элементами: фоновой сеткой и микрошрифтом. Цвета бланков разные: областной округ получит терракотовую сетку, одномандатный — розовую. Микрошрифт на каждом — повторяющаяся надпись: «Выборы депутатов Липецкого областного Совета депутатов восьмого созыва»», — сообщила избирательная комиссия Липецкой области.

В бюллетене по областному округу избирательные объединения расположат так, как определит жеребьевка. В начале списка — кандидаты из общерегиональной части областного списка, затем — из региональной группы. В бюллетенях для одномандатных округов фамилии кандидатов расположат по алфавиту.

Печатают бюллетени, как правило, за несколько дней до дня голосования.

Напомним, выборы пройдут с 11 по 13 сентября. В эти дни состоятся выборы депутатов Государственной Думы России 9 созыва. Бюллетени для голосования за кандидатов в Госудуму ЦИК России утвердила в апреле.

По одномандатным избирательным округам № 115 и № 116 на выборах депутатов Государственной Думы выдвинуто 22 кандидата: 20 кандидатов от политических партий и два самовыдвиженца. На выборах депутатов Липецкого областного Совета депутатов в избирательную комиссию представлены и заверены списки кандидатов по областному округу от 7 избирательных объединений — всего 175 человек. По одномандатным избирательным округам выдвинулись 167 кандидатов от восьми партий, а также два самовыдвиженца. Итого — 344 человека.
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Правда
17 минут назад
Когда в 90е избирали певчего,таких бумаг напечатали в три раза больше.Так что голосуй,не голосуй,всё равно получишь ядро.
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Скажите
31 минуту назад
Как узнать где настоящая,а где поддельная?
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Доцент
40 минут назад
Выборы с 11 по13 сентября? Проверяйте, что публикуете.
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