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Обвиняемый в организации убийств москвичей за квартиры получил в Липецке 20 лет строгого режима
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Обвиняемый в организации убийств москвичей за квартиры получил в Липецке 20 лет строгого режима
Одну из жертв закопали заживо.
Ранее GOROD48 рассказывал, что Сергей Ким обвинялся в организации убийства двух москвичей из-за их квартир, а также в мошенничестве при оформлении этого жилья на подставных лиц.
По версии следствия, преступная группа, организованная Сергеем Кимом, находила пьющих и одиноких москвичей. Члены группы — полицейские — изымали у них паспорта, с помощью этих документов оформлялись сделки купли-продажи с участием подставных лиц, а владельцев жилья вывозили в Липецкую область, где убивали, причём одного из них закопали заживо.
Полностью версия следствия выглядит так: всё преступление Ким разделил на этапы, для каждого из которых привлекал своих знакомых и «друзей друзей». Большинство из них знало о совершении преступления, но были и те, кого Ким использовал втёмную.
Убитых из-за квартир москвичей — двое. Первый — Михаил Самохин. Его подыскали в Лефортовском районе Москвы по принципу: одинокий, пьющий мужчина, не имеющий родственников, которые могли бы вступить в наследство.
Следствие предполагает, что информацию о живущем в квартире в доме № 11Д на шоссе Энтузиастов Самохине Сергей Ким получил в начале 2016 года. После этого Ким обратился к своему знакомому Анатолию Елисееву, очень похожему на Самохина. Ему он предложил за деньги побыть Самохиным и выступить от его имени в качестве продавца квартиры. А другой знакомый — участковый отдела полиции по району Лефортово Андрей Спиридонов — получил указание завладеть паспортом настоящего Самохина. Участковый пришёл к нему в квартиру под предлогом получения объяснений по поводу антиобщественного поведения и попросил документы на проверку. Самохин передал паспорт, а участковый отдал его Киму.
Ещё один знакомый Кима — Дмитрий Кочегаров — с помощью паспорта Самохина изготовил фиктивный договор купли-продажи квартиры. А покупателем квартиры по предложению Кима выступила мать его друга Татьяна Шорникова, непосвящённая во весь замысел.
2 февраля 2017 года Ким с Елисеевым и Кочегаровым оформили в МФЦ сделку купли-продажи квартиры. При этом Елисеев, который представлялся Самохиным, подписал подготовленный Кочегаровым договор купли-продажи квартиры и другие документы. Весь пакет документов они отдали для регистрации специалисту МФЦ Бирюковой, введённой в заблуждение относительно личности Елисеева. Покупатель Шорникова тоже не знала, что Самохин — не Самохин, а Елисеев.
13 февраля 2017 года договор купли-продажи был зарегистрирован, и ничего не подозревающий Самохин лишился квартиры. Её кадастровая стоимость на тот момент составляла 11 миллионов 316 тысяч 644 рубля.
Теперь Самохин мешал дальнейшим планам Кима на квартиру. Также существовала опасность, что когда всё вскроется, Самохин пойдёт в полицию и сделку аннулируют.
Тогда подключился ещё один участковый отдела полиции по Лефортово — Андрей Наумов. В августе 2017 года он пришёл к Самохину, под предлогом проверки подлинности документов вывел его из квартиры и передал соучастникам преступления — Александру Цою и Бахромджону Ураимову.
Ураимов и Цой напоили Самохина и отвезли в дом № 29 по улице Пролетарской в селе Октябрьское Усманского района, где Ураимов задушил мужчину, после чего вместе с Цоем бросил труп в яму и присыпал землёй.
Второй убитый москвич — Валерий Шипов. О нём Ким узнал в начале 2017 года и дал Кочегарову указание изготовить фиктивный договор купли-продажи его квартиры и подыскать фиктивного продавца, который выступит на сделке вместо Шипова.
Кочегаров привлёк своего знакомого Александра Фомина. Тот должен был заменить якобы повреждённый паспорт Шипова на новый со своей фотографией. Паспорт у Валерия Шипова помог забрать тот же участковый Наумов, он передал его коллеге — участковому Спиридонову, а тот по цепочке — Киму, Кочегарову и Фомину.
4 апреля 2017 года Фомин в Липецке, представляясь Шиповым, обратился в отделение по вопросам миграции на улице 9 Мая и заменил испорченный паспорт. 25 апреля он получил новый документ уже со своей фотографией.
Подставной продавец был готов. А покупателем стал Вячеслав Мелёхин — тесть Сергея Кима. Но о том, что продавец подставной, Ким тестю не рассказал.
5 июня 2017 года сделку провели в одном из московских МФЦ. Шипов лишился квартиры стоимостью 8,7 миллиона рублей 19 июня 2017 года, когда была зарегистрирована сделка. Но уже тогда он был мёртв.
Ещё весной участковый Наумов со своим помощником Тишаевым пришли к нему для проверки документов, вывели Шипова из квартиры и передали его Цою и Ураимову. А те напоили его и отвезли в тот же дом на улице Пролетарской в Октябрьском, где бросили в яму и закопали живьём. Шипов задохнулся.
Сам Ким частично признавал только обвинение в мошеннических действиях с квартирами потерпевших и не более того. Его защита опровергала вывод об организаторской роли Кима. В самом начале процесса его адвокат задавался вопросом: если Ким действовал расчётливо, конспиративно, всё планировал заранее и преследовал корыстные цели, то почему квартиры, о которых идёт речь, были оформлены на его родственников и родственников его друзей?
Судебное следствие проходило при участии коллегии присяжных заседателей, обвинение поддерживал прокурор области Геннадий Анисимов. Присяжные признали Сергея Кима виновным в организации убийства двух лиц, совершённых организованной группой из корыстных побуждений, а также в организации двух эпизодов мошенничества, то есть приобретения права на чужое имущество путём обмана организованной группой в особо крупном размере, повлёкшем лишение права гражданина на жилое помещение. Также присяжные единодушно пришли к выводу о том, что подсудимый не заслуживает снисхождения.
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