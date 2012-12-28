На глазах изумленной публики: водитель проехал на красный прямо перед патрульным автомобилей
Виновник гибели 16-летнего парня выплатит его родителям миллион и проведет полтора года в колонии-поселении
Обвиняемый в организации убийств москвичей за квартиры получил в Липецке 20 лет строгого режима
Терракотовая и розовая сетки: облизбирком утвердил формы бюллетеней для сентябрьских выборов
Общество
497
сегодня, 12:42
7
Детские сады, школы и колледжи области принимают к учебному году
Специальным комиссиям предстоит проверить более 600 образовательных организаций.
В составе комиссий — муниципальные чиновники, сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, профсоюза работников образования, родители учеников. «Межведомственное взаимодействие позволяет комплексно оценить готовность каждого учреждения для обеспечения безопасности детей и педагогов», — говорят в областном министерстве образования.
Комиссии оценивают готовность материально-технической базы детских садов, школ и колледжей к учебному году, в том числе их антитеррористическую защищённость, пожарную безопасность, состояние систем видеонаблюдения. Проверяются также соблюдение санитарных норм, работа пищеблоков, организация горячего питания и медицинской деятельности, состояние пришкольных территорий.
Отдельно комиссии проверят организацию школьных перевозок и готовность школьных маршрутов.
В Липецке, напомним, ведутся капитальные ремонты сразу 15 школ: № 14, 16, 21, 37, 40, 41, 48, 49, 50, 51, 55, 64, 66, 72 и 77. Они должны завершиться к концу лета.
Фото Министерства образования Липецкой области
1
0
0
2
0
Комментарии (7)