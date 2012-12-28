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сегодня, 12:42
7

Детские сады, школы и колледжи области принимают к учебному году

Специальным комиссиям предстоит проверить более 600 образовательных организаций.

С 31 июля по 12 августа специальные муниципальные и областная комиссии проверят состояние более 600 образовательных организаций — школ, детских садов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования.

В составе комиссий — муниципальные чиновники, сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, профсоюза работников образования, родители учеников. «Межведомственное взаимодействие позволяет комплексно оценить готовность каждого учреждения для обеспечения безопасности детей и педагогов», — говорят в областном министерстве образования.

Комиссии оценивают готовность материально-технической базы детских садов, школ и колледжей к учебному году, в том числе их антитеррористическую защищённость, пожарную безопасность, состояние систем видеонаблюдения. Проверяются также соблюдение санитарных норм, работа пищеблоков, организация горячего питания и медицинской деятельности, состояние пришкольных территорий.

Отдельно комиссии проверят организацию школьных перевозок и готовность школьных маршрутов.

В Липецке, напомним, ведутся капитальные ремонты сразу 15 школ: № 14, 16, 21, 37, 40, 41, 48, 49, 50, 51, 55, 64, 66, 72 и 77. Они должны завершиться к концу лета.

Фото Министерства образования Липецкой области
учебный год
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Родитель
54 минуты назад
В 66 что-то губернатор не едет с проверкой. Наверное пришел бы в восторг от увиденного. Капремонт.... Так и писали бы 66 лицей замена крыши и труб, а двери, обои и прочее родители отремонтируют
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А
сегодня, 13:12
Никто не подскажет зачем вокруг школ строят высокие металлические заборы? Это защита от террористов? Или наоборот, чтобы в случае какой-либо опасности, школьники не смогли убежать? В советские времена вокруг школ заборов не было!
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Тыква
сегодня, 13:26
Также как нерабочие рамки металлоискатели, турникеты и тётечка/ дедушка охранник
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Липчанин
сегодня, 13:04
В среду родители закончили оклейку обоев, можно принимать.
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Родитель
48 минут назад
А вы в какой школе клеили? По сколько скидывались на обои? Тоже наверно после капремонта школы придется делать капремонт класса....
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Сселки
сегодня, 12:52
35 школу нельзя принмать.
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Да уж
25 минут назад
Так её и никто и не собирается принимать сейчас.Там уже всё договорино.Она принята.
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